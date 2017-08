Scheur in hamstring oorzaak uitvallen Bolt in slotrace

Bolt plaatste donderdag op Twitter een foto van de mri-scan, waaruit de ernst van de blessure blijkt. De wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter, die na de WK in Londen een punt zette achter zijn carrière, zal drie maanden nodig hebben om volledig te herstellen.

De eerste diagnose luidde dat Bolt was getroffen door kramp, maar onderzoek in het ziekenhuis bracht de flinke spierscheuring aan het licht. "Normaal gesproken maak ik medische rapporten niet publiekelijk bekend, maar helaas waren er mensen die zich afvroegen of ik wel echt geblesseerd was", plaatst de 30-jarige sprinter als bijschrift.

"Ik heb mijn fans nooit bedrogen en mijn grootste wens was om nog één keer voor al mijn supporters te lopen. Ik bedank iedereen voor de steun. Nu ga ik rusten en herstellen en dan op naar het volgende hoofdstuk in mijn leven."

Opvallend genoeg besloot de achtvoudig olympisch kampioen de tweets met de foto en het commentaar een halfuurtje later weer te verwijderen.

Voortleven

Door het uitblijven van een medaille voor Jamaica op de 4x100 meter kwam er een eind aan een fraaie reeks van het land. In 2007 in Osaka was de laatste keer dat de Jamaicanen geen goud pakten. Destijds was het, achter de Verenigde Staten, zilver en ook toen liep Bolt mee. Zaterdag won Groot-Brittannië het goud.

In totaal komt Bolt uit op elf gouden WK-medailles, twee zilveren en een bronzen. Bolts teamgenoot Omar McLeod zei kort na het dramatische einde van de race dat de naam Bolt "voor altijd zal voortleven in de atletiek".