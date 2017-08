Groepswinst in prekwalificatie WK ver weg voor basketballers

Nederland plaatste zich deze week al voor de WK-kwalificatie, maar had zich bij een zege op het eveneens geplaatste Oostenrijk kunnen kronen tot winnaar in prekwalificatiegroep B.

In dat geval zou Oranje sterke landen als Spanje, Servië en Frankrijk ontlopen in de kwalificatiereeks voor het WK in China, dat in 2019 wordt gehouden.

Doordat Oostenrijk met een verschil van zeven punten won, is de kans miniem dat Nederland groepswinnaar wordt. Bij een verschil in puntenaantal van vijf of minder, was Oranje nog in het voordeel geweest wat betreft het onderling resultaat.

De ploeg van Van Helfteren moet zaterdag in Tirana tegen Albanië een monsterzege boeken om nog kans te houden op groepswinst. Anders eindigt Nederland op de tweede plek.