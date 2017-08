Rosmalen gastheer EK veldrijden in 2018

Het EK wordt op hetzelfde parcours verreden als de Grote Prijs van Brabant, een veldrit die dit jaar op 28 oktober voor de vierde keer wordt gehouden. Vorig jaar won Mathieu van der Poel de cross in Rosmalen.

In 2015 was het EK veldrijden voor het laatst in Nederland. In Huijbergen werd Lars van der Haar toen Europees kampioen.

2015 was ook het eerste jaar waarin de elite mannen om de Europese titel streden. Sinds 2003 bestaat er een EK voor vrouwen, junioren en beloften.

De Belg Toon Aerts is de huidige Europees kampioen bij de mannen, Talitha de Jong won de titel bij de vrouwen. Dit jaar wordt het EK in het Tsjechische Tabor gehouden.

De WK veldrijden zijn in 2018 ook in Nederland. Valkenburg organiseert het evenement in februari.