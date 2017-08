Toptalent Matla wil zich bij EK hockey niet gek laten maken door hype

"Ik voel nog niet echt druk", aldus Matla tijdens een persbijeenkomst voorafgaand aan het EK in Amstelveen, dat voor de Oranjevrouwen vrijdagavond begint met een groepswedstrijd tegen Spanje.

"Ik hoor nu wel teksten als Matla is on fire, maar ik moet gewoon hard blijven werken en genieten van deze tijd. Ik mag nog fouten maken. Wat dat betreft moet ik me niet gek laten maken door alles wat er nu om me heen gebeurt."

Matla vond sinds haar debuut in juni bij de halvefinaleronde van de Hockey World League al acht keer het net voor Oranje. Het zorgt logischerwijs voor hoge verwachtingen voor de Europese titelstrijd in eigen land, maar het toptalent blijft koel onder alle aandacht.

"Het is leuk als je positief in de media komt. Er wordt gezegd dat ik het goed doe in Oranje. Maar mij interesseert het niet of ik er straks twintig in knal of dat Lidewij Welten of Kelly Jonker dat doen. Daar gaat het niet om. Ik wil gewoon met mijn spel een goede bijdrage leveren."

Doelpuntenmoyenne

Mocht het onverhoopt allemaal wat minder gaan op het EK, dan is Matla de eerste die dat zal toegeven. "Ik ben heel kritisch op mezelf. Ik ben de eerste die vindt dat het beter moet. Soms zeg ik weleens tegen mezelf: Het is oké. Je hoeft nu niet een tien te gaan spelen. Relativeer het allemaal een beetje en ga gewoon genieten in dat oranje shirtje."

Het doelpuntenmoyenne van Matla is extra bijzonder aangezien ze bij Oranje voor het eerst echt als diepe spits speelt. Bij haar club Den Bosch fungeerde ze in het laatste deel van het seizoen als hangende spits, terwijl ze voor die tijd altijd als middenvelder binnen de lijnen verscheen.

"In dat opzicht ben ik wel verrast over mijn prestaties tot dusver", aldus Matla. "Ik heb in Oranje al vaker gescoord dan in vijf jaar bij Den Bosch."

"Het scheelt natuurlijk wel of ik op het middenveld of in de aanval speel. Ik sta daar uiteraard wel om doelpunten te maken. Maar ik gaan geen verwachtingen voor mezelf scheppen die ik niet kan waarmaken. Dit is allemaal heel mooi. Meer waarde wil ik er ook niet aan hechten."

Messi

Dat Matla een mooie loopbaan wordt voorspeld, blijkt wel uit het feit dat ze tijdens het jeugd-WK van november vorig jaar de Lionel Messi van het toernooi werd genoemd.

"Dat was wel mooi om te horen. Het WK werd in Chili gehouden, maar we speelden de finale tegen Argentinië. De Argentijnse supporters vergeleken me met Messi. Dat ze dat over mij zeiden, vond ik een zeer groot compliment. Ha, Messi is niet zomaar iemand."

Matla kijkt reikhalzend uit naar het EK in eigen land. Ze hoopt met Oranje de favorietenstatus waar te maken. "We gaan natuurlijk voor goud. Ik wil mijn eigen spel spelen en niet te veel onder de indruk raken van wat er om me heen gebeurt."