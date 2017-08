Nummerdor-Flier houdt beachvolleybal na jaar al voor gezien

De 430-voudig international in de zaal slaagde er samen met Van Iersel begin deze maand op het WK in Oostenrijk niet in om de laatste zestien te halen.

De Zomerspelen van vorig jaar in Rio de Janeiro, waar Oranje knap als vierde eindigde, miste ze vanwege zwangerschap.

Eind vorig jaar besloot Nummerdor-Flier de overstap naar het strand te maken. Ze trad daarmee in de voetsporen van haar echtgenoot Reinder Nummerdor, die jaren geleden al de overstap maakte van zaalvolleybal naar beachvolleybal. Hij stopte na de Spelen in Rio.

Moeilijke keuze

De Zwolse spreekt van een moeilijke keuze. "Ik heb genoten van de sport beachvolleybal en ik denk ook dat er duidelijk sprake was van sportieve progressie. Dat ik stop, heeft te maken met meerdere factoren. Ik heb dit seizoen vaak last gehad van mijn rug, wat ook andere fysieke klachten tot gevolg had."

"Daarnaast is het zwaar gebleken om het gezinsleven te combineren met het vele reizen als beachvolleybalster. Door een combinatie van deze factoren ben ik tot het besluit gekomen om te stoppen."

Van Iersel vormde de afgelopen jaren een koppel met Madelein Meppelink en daarvoor met Sanne Keizer. Ze gaat nu op zoek naar een nieuwe teamgenoot.