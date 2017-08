Bolt ziet mislopen van goud bij WK in Londen niet als smet op carrière

Bolt moest op de 100 meter, de afstand waarop hij drie keer olympisch en wereldkampioen werd, de wereldtitel aan Justin Gatlin laten en ging zaterdag op de 4x100 meter estafette, zijn laatste race ooit, geblesseerd naar de grond.

"Ik denk niet dat één toernooi iets verandert aan de prestaties die ik eerder heb neergezet", zei de 30-jarige Bolt, die gedurende zijn loopbaan liefst elf keer WK-goud pakte, zondag nadat hij afscheid had genomen van het publiek in Londen.

"Nadat ik op de 100 meter verloor, zei iemand tegen me: 'Usain, maak je geen zorgen, Muhammad Ali verloor ook zijn laatste gevecht. Zit er niet over in'."

De Jamaicaan kijkt terug op een prachtige carrière en dat maakte hem emotioneel toen hij afscheid nam met een ereronde in het Olympic Stadium. "Ik heb mezelf tijdens mijn carrière jaar in, jaar uit bewezen. Ik heb nu afscheid genomen van alles en iedereen en moest bijna huilen. Ik kon het maar net tegenhouden."

Voor schut

Bolt benadrukte nog maar eens dat hij nooit zal terugkeren als atleet. De legende wil niet het risico lopen dat mensen hem daardoor anders zullen herinneren dan nu het geval is.

"Ik heb te veel mensen gezien die na hun afscheid terugkeerden en zichzelf daarbij voor schut zetten", verklaart hij. "Ik zal niet één van hen zijn."

"Het is wel heel verdrietig dat ik nu afscheid heb moeten nemen. Ik heb niet alleen gedag gezegd tegen mijn fans, maar ook tegen mijn toernooien."

Bolt kreeg bij zijn afscheid een deel van de atletiekbaan cadeau waarop hij in 2012 in Londen naar olympisch goud snelde op de 100, de 200 en de 4x100 meter.

Verrassing

Bij de WK in Londen had Bolt graag zijn twaalfde en dertiende wereldtitel veroverd, maar dat zat er niet in voor de Jamaicaan. Op de 100 meter pakte hij achter de Amerikanen Gatlin en Chris Coleman (zilver) slechts brons.

De 4x100 meter liep zaterdag op een drama uit. Bolt, die de slotloper was namens Jamaica, sprintte in derde positie toen hij plotseling neerging door kramp.

De medailles gingen nar Groot-Brittannië (goud), de Verenigde Staten (zilver) en Japan (brons). Bolt had er eerder al voor gekozen om de 200 meter te laten schieten in Londen.