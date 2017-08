Jonge Amerikaan Thomas wint US PGA Championship

De zege van de 24-jarige golfer past naadloos in de trend van jonge Amerikanen die dit seizoen belangrijke toernooien winnen. De toen 23-jarige Jordan Spieth won dit jaar de British Open en de 27-jarige Brooks Koepka zegevierde op de US Open. The Masters werd dit jaar gewonnen door de Spanjaard Sergio Garcia.

Thomas was als veertiende geplaatst voor het laatste major van het seizoen. Hij bezweek dit weekend niet onder de druk toen hij in de top meedraaide.

"Ik was de hele week ongelooflijk kalm", zei Thomas in Charlotte nadat hij de Wanamaker Trophy in ontvangst nam. "Ik had echt het gevoel dat ik zou gaan winnen en voelde erg veel vertrouwen."

Thomas eindigde met een score van 276 slagen, acht onder par. Op de laatste drie holes, die bekendstaan als 'the Green Mile' stelde Thomas zijn zege veilig. "Mijn schot op de zeventiende hole was waarschijnlijk een van de beste ballen die ik ooit geslagen heb."

Luiten

Achter Thomas deelden drie golfers de tweede plaats: de Amerikaan Patrick Reed, de Italiaan Francesco Molinari en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen eindigden zes onder par.

Joost Luiten werd in Charlotte op de tweede dag uitgeschakeld. Met 149 slagen had hij twee slagen teveel om de cut van 147 te halen.