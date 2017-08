'In de breedte scoorde Nederland nog nooit zo goed op WK atletiek'

"Het is een gouden regel dat je van het aantal finale- en medaillekansen ongeveer de helft realiseert. Bij ons was dat deze WK meer dan de helft en dus hebben we een bijzonder succesvol toernooi gedraaid", vindt Roskam, die de Nederlandse ploeg vier medailles zag winnen.

Het goud en brons van Dafne Schippers (200 en 100 meter), het brons van Anouk Vetter (zevenkamp) en het brons van Sifan Hassan (5.000 meter) leverde Nederland een record op. Nooit pakte ons land zoveel medailles op een WK. Ter vergelijking: deze eeuw sloot Nederland in 2001, 2009 en 2011 het WK zonder eremetaal af.

"De opgaande lijn is al vanaf 2004 zichtbaar", weet Roskam, die zich desondanks niet rijk rekent. "We blijven een bescheiden atletiekland als het gaat om de historie en het aantal beoefenaars. Daarom mogen we trots zijn op dit resultaat. Het had nog beter gekund, maar dan spreek je van een droomscenario."

Constant succes

Nederland reisde met 28 atleten af naar Londen. Het totaal aantal top 8-noteringen in de Britse hoofdstad was tien. "Over de volle breedte hebben we nog nooit zo goed gescoord als nu. De start van de olympische cyclus richting de Spelen van Tokio in 2020 is top", zegt Roskam.

Hoopgevend is ook dat de Nederlandse ploeg, die als zestiende eindigde in het medailleklassement, relatief jong is. Medaillewinnaars Schippers (25), Hassan (24) en Vetter (24) lijken nog jaren mee te kunnen, evenals Nadine Visser (22), die zowel op de meerkamp als op de 100 meter horden zevende werd.

"We kunnen met een groot deel van deze ploeg nog even verder, maar uiteindelijk willen we dat we constant dit soort successen boeken. Achter de huidige top komt er gelukkig een nieuwe generatie talentvolle atleten aan. We zijn op de goede weg."

Vrouwen

Opvallend is dat de Nederlandse vrouwen het in Londen veel beter deden dan de mannen. Geen enkele man wist de top acht te halen. "De trend dat Nederlandse vrouwen succesvoller zijn dan mannen zie je ook bij andere sporten", vertelt Roskam.

"Dat zag je ook bij de medailles op de Spelen vorig jaar in Rio de Janeiro. Daar is een reden voor. Over de hele wereld is vrouwensport namelijk iets minder breed, terwijl Nederland wel een lange traditie kent met vrouwensport."

"We hebben ook goede mannen, maar Menno Vloon (polsstokhoogspringen, red.) en Thijmen Kupers (800 meter, red.) raakten geblesseerd op deze WK. Er komt bovendien leuk talent aan, maar het is een uitdaging om in de toekomst ook bij de mannen medailles te veroveren."