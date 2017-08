Semenya wereldkampioene 800 meter, weer goud voor Felix

De 26-jarige Semenya zette in het Olympisch Stadion een tijd neer van 1.55,16 over 800 meter. Francine Niyonsaba uit Burundi werd op gepaste afstand tweede in 1.55,92, voor de Amerikaanse Ajee Wilson: 1.56,65.

Semenya was vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ook de rapste op de 800 meter. Eerder won ze de wereldtitel op deze afstand in 2009 en 2011.

Om de Zuid-Afrikaanse atlete is veel te doen. Van Semenya is bekend dat ze van nature meer testosteron bezit. Vrouwen met een van nature hogere testosteronspiegel zijn op sommige atletiekonderdelen in het voordeel op vrouwen met een normaal niveau van het mannelijk hormoon.

In een wetenschappelijke studie in opdracht van de internationale atletiekfederatie IAAF is bewijs gevonden voor die stelling, zo werd begin juli duidelijk.

De IAAF heeft enkele jaren geleden geprobeerd haar uit vrouwenwedstrijden te weren, maar het internationale hof van sportarbitrage CAS floot de federatie terug. De mondiale bond wil meer bewijs aanleveren om het CAS ervan te overtuigen dat vrouwen met een te hoog testosterongehalte niet mogen meedoen in vrouwenwedstrijden.

Hoogspringen

Barshim maakte zijn favorietenrol waar bij het hoogspringen. De 26-jarige atleet uit Doha kwam als enige over 2,35 meter. Hij maakte geen enkele foutsprong op 2,20 meter, 2,25 meter, 2,29 meter, 2,32 meter en 2,35 meter.

De Rus Danil Lysenko pakte het zilver met een hoogte van 2,32 meter, terwijl de Syriër Majd Eddin Ghazal (2,29 meter) naar het brons sprong.

Barshim eindigde vorig jaar bij de Olympisch Spelen als tweede achter de Canadees Derek Drouin, die met een blessure afzegde voor de WK. De Qatarees profiteerde en pakte zijn eerste wereldtitel outdoor.

4x400

Op de 4x400 meter estafette voor vrouwen ging het goud zoals verwacht naar Amerika, dat liefst zes seconden sneller was dan Groot-Brittannië. Polen liep naar de derde plek. De Amerikaanse Felix (31) veroverde haar zestiende WK-medaille en haar elfde wereldtitel.

Bij de mannen ging de wereldtitel op de 4x400 meter verrassend naar Trinidad en Tobago. Met een tijd van 2:58.12 werd het team van de Verenigde Staten naar het zilver verwezen. Groot-Brittannië pakte vlak voor België brons.

Sandra Perkovic heroverde de wereldtitel bij het discuswerpen. De 27-jarige Kroatische, de olympisch kampioene van 2012 en 2016, was al wereldkampioene in 2013, maar moest twee jaar geleden in Peking genoegen nemen met zilver.

In Londen was Perkovic weer duidelijk de beste met een afstand van 70,31 meter. De Australische Dani Stevens (69,64 meter) eindigde als tweede, terwijl Mélina Robert-Michon uit Frankrijk het brons pakte (66,21 meter).

Op de 1500 meter voor mannen domineerde Kenia. Elijah Manangoi, de nummer twee van twee jaar geleden, pakte de titel en zijn landgenoot Timothy Cheruiyot werd tweede. De Noor Filip Ingebrigtsen completeerde het podium.