Hassan hartstikke blij met WK-medaille na 'chagrijnige dagen'

De atletes maakten er in de finale een tactische race van en dat was in het voordeel van Hassan, die als specialiste op de 1500 meter een sterke eindsprint in huis heeft. "Het ging zo makkelijk vandaag", vertelde ze bij de NOS. "Ik voelde dat brons binnen mijn bereik lag."

De Keniaanse winnares Hellen Obiri en titelverdedigster Almaz Ayana uit Ethiopië namen al snel afstand van de rest van het veld. Daarachter bleven de rivalen lang naar elkaar kijken, maar op de eindsprint van Hassan had niemand een antwoord.

"Ik hoopte al dat iedereen zo lang mogelijk zou wachten, want ik wist dat ik nog een eindsprint in mijn benen moest hebben. Ik ben nu echt hartstikke blij. Dit geeft zo veel zelfvertrouwen."

Focus

De focus van de in Ethiopië geboren atlete lag voor dit toernooi vooral op de 1500 meter, maar daar kon ze haar favorietenrol niet waarmaken en greep ze zelfs naast de medailles.

"Dat deed zoveel pijn. En daarom was ik nu niet zeker van mezelf. Ik wilde niet te snel kapot gaan. Mijn doel was de 1500 meter. Daar heb ik ook voor getraind. Maar brons op deze afstand is mooi."

De bronzen medaille op de 5.000 meter kan gevolgen hebben voor de toekomstplannen van Hassan in de atletiek. "Als ik nog meer ga trainen op deze afstand, kan ik hier nog meer zelfvertrouwen op krijgen en nog beter worden. Geloof me, dit wordt mijn afstand. Op termijn kan ik de strijd aan met Obiri en Ayana. Ik moet er alleen meer op trainen."

Chagrijnig

Hassan sprak drie dagen lang niemand nadat ze het goud had verspeeld op de 1500 meter. "Niemand mocht mijn chagrijnige gezicht zien", zei de 24-jarige atlete.

Ondertussen was ze in haar hoofd al bezig met eerherstel. "Mijn coach zei dat ik voor brons moest gaan, want ik stond negende op de wereldranglijst. Daar ben ik voor gegaan en ik ben daarom ook zo blij met deze medaille."

Hassan voelde zich gesteund door de vele reacties die ze vanuit Nederland kreeg na haar mislukte 1500 meter. "Ik hou allemaal zo veel van jullie'', zei de atlete terwijl ze recht in de camera keek.

Voor Hassan is het haar tweede medaille op een WK in de open lucht. Twee jaar geleden in Peking pakte ze eveneens brons, maar toen op de 1500 meter.

Krumins

Susan Krumins finishte even na Hassan als achtste. "Daar kan ik wel mee leven'', zei de nummer vijf van de 10.000 meter op deze WK.

"Ik heb hier voor een medaille gelopen. Dat is niet gelukt, maar ik heb het wel geprobeerd.''