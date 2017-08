Snelwandelaar Diniz (39) oudste winnaar ooit bij WK atletiek

Diniz was met overmacht de beste in de Engelse hoofdstad. Hij kon ver voor de streep al met de Franse vlag zwaaien. Met zijn tijd van 3 uur, 33 minuten en 12 seconden bleef hij 39 seconden boven zijn eigen wereldrecord, gelopen in 2014.

Het zilver op het parcours nabij Buckingham Palace was voor de Japanner Hirooki Arai (3.41.17) die zijn landgenoot Kai Kobayashi net achter zich hield.

Titelverdediger en olympisch kampioen Matej Toth ontbrak in Londen. De Slowaak is voorlopig geschorst wegens onregelmatigheden in zijn bloedpaspoort.

Record

Diniz, de Europees kampioen op de 50 kilometer van 2006, 2010 en 2014, was zondag 39 jaar en 224 dagen oud en daardoor ruim de oudste goudenmedaillewinnaar ooit bij een WK atletiek.

Het 'record' bij de mannen stond op naam van Veniamin Saoldatenko uit de Sovjet-Unie, die 37 jaar en 258 dagen oud was toen hij in 1976 de titel pakte bij het 50 kilometer snelwandelen.

Elina Zvereva is de oudste wereldkampioen ooit in de atletiek. De Wit-Russische was 40 dagen en 268 dagen oud toen ze in 2011 de titel pakte bij het discuswerpen.

Het is de eerste wereldtitel voor Diniz, die vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro meermaals flauwviel tijdens de race en desondanks als achtste eindigde. De Fransman pakte tien jaar geleden wel zilver in Osaka.

Vrouwen

De vrouwen beleefden een primeur met de strijd over 50 kilometer om een wereldtitel. De Portugese atlete Ines Henriques won in een wereldrecord: 4.05.56.

Er namen maar zeven vrouwen deel aan de titelstrijd van wie er een werd gediskwalificeerd terwijl er twee de finish niet haalden.