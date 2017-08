Emotionele Farah spreekt van 'ongelooflijk avontuur' na laatste baanwedstrijd

"Het was een lang, maar ongelooflijk avontuur. Ik had na afloop tranen in mijn ogen en dat heb ik echt nog nooit gehad. Ik ben trots op wat ik allemaal heb bereikt in de laatste jaren", zei Farah zaterdagavond in het Olympic Stadium in Londen tegen Britse media.

De 34-jarige Brit met Somalische afkomst was favoriet voor de zege op de 5.000 meter, maar moest het goud aan de Ethiopiër Muktar Edris laten. In 2011, 2013 en 2015 veroverde Farah nog wel de wereldtitel op die afstand.

Farah denkt niet dat er meer voor hem inzat. "Ik had geen greintje energie meer over op het laatste stuk. Ik heb alles gegeven en de beste man heeft gewonnen", aldus Farah, die nog niet helemaal kan geloven dat hij daadwerkelijk zijn laatste grote wedstrijd op de baan heeft gelopen.

"Toen ik net was gefinisht, besefte ik niet helemaal dat het mijn laatste race was", erkende Farah. "Dat kwam pas nadat ik wat momentjes voor mezelf had gehad. Dit was het dan."

Derde wereldtitel

Een week geleden veroverde Farah nog het goud op de 10 kilometer, zijn derde wereldtitel op die afstand. Goud op de 5.000 meter had een kroon moeten worden op zijn imponerende reeks op de lange afstand.

Farah kroonde zich bij de Olympische Spelen in 2012 (Londen) en 2016 (Rio de Janeiro) namelijk al tot olympisch kampioen op de twee langste afstanden.

Hij veroverde bovendien drie Europese titels op de 5 kilometer (2010, 2012 en 2014) en stelde twee keer EK-goud veilig op de 10 kilometer (2010 en 2014).