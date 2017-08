Bendsneyder mist mogelijk podium door crash, zege Dovizioso in MotoGP

Bendsneyder begon op de Red Bull Ring vanaf de zesde plaats in de Moto3-race en reed na een goede start zelfs enkele ronden aan de leiding. Later werd hij gepasseerd door een aantal concurrenten, voordat hij zich in bocht één van de vijftiende ronde verremde.

In zijn val nam Bendsneyder de Brit John McPhee mee. Ze streden in Oostenrijk om de tweede plek.

Joan Mir won de Oostenrijkse Grand Prix en verstevigde daarmee zijn leiding in de WK-stand. Het was zijn derde zege op rij en zijn zevende dit seizoen. Mir begon op de tiende plek, maar kwam na tien ronden aan de leiding.

De Duitser Philipp Öttl werd tweede voor de Spanjaard Jorge Martin, die zijn rentree maakte na een blessure. Voor Bendsneyder blijft de vierde plek in de Grand Prix van Tsjechië van vorige week zijn beste prestatie van het jaar.

MotoGP

Dovizioso greep later op de dag de zege in de MotoGP-klasse. De Italiaan bleef in een spannend gevecht de Spanjaarden Marc Marquez en Dani Pedrosa nipt voor.

Marquez blijft wel leider in de WK-stand. Zijn belangrijkste uitdager Maverick Viñales werd slechts zesde in Oostenrijk. Jorge Lorenzo en Johann Zarco bleven de Spanjaard voor. Valentino Rossi moest genoegen nemen met de zevende plek.

Doivizioso boekte zijn derde zege van het seizoen. De 31-jarige coureur van Ducati won eerder in Italië en Catalonië.

Moto2

In de Moto2-klasse ging de zege naar Franco Morbidelli. De Italiaanse leider in de WK-stand werd op het podium geflankeerd door de Spanjaard Alex Marquez (tweede) en de Zwitser Thomas Lüthi (derde).

Over twee weken wordt in Groot-Brittannië de twaalfde Grand Prix van het seizoen verreden. De kalender bevat in totaal achttien races.