Coach Bennema vindt dat Visser moet kiezen tussen horden en meerkamp

De 22-jarige Visser kende een verdienstelijk WK in Londen met vorig weekend een zevende plaats op de meerkamp en zaterdag een zevende plaats in de finale van de 100 meter horden.

"Ik was nieuwsgierig hoe vol de tank nog zou zitten in die hordenfinale en die zat niet helemaal vol meer", vertelt Bennema, die Visser zag finishen in 12,83. "Als ze niet al de zevenkamp had gedraaid, had ze makkelijker kunnen lopen in de finale."

"Keuzes maken wordt dus heel belangrijk in de toekomst. Je kunt de 'dubbel' niet elk toernooi blijven doen, ook al heeft ze het nu heel leuk gedaan op beide onderdelen. Mentaal is het heel zwaar."

EK 2018

Het gesprek over de keuze tussen horden en meerkamp voeren Bennema en Visser al langer. "Twee jaar geleden was ze er nog niet mee bezig, maar nu wel. Nadine wil meer dan zevende worden en dan moet je kiezen voor één onderdeel."

Overigens wil Bennema in Londen nog geen antwoord geven op de vraag welk onderdeel zijn voorkeur heeft, maar hij vertelt wel dat Visser komend jaar meer op horden zal trainen.

"We trainen nu iets meer op de zevenkamp en dat zal in de toekomst iets meer op de horden worden. Dat zal zo doorgaan tot de meerkamp volgend jaar mei in Götzis. Daarna moet Nadine een keuze maken, want volgend jaar op de EK in Berlijn kan ze de onderdelen niet combineren."

Schippers

De situatie van Visser lijkt op die van Dafne Schippers, de vorige pupil van Bennema. Schippers, die tegenwoordig onder de Amerikaan Rana Reider traint, presteerde jarenlang als meerkamper, maar koos in 2015 definitief voor de sprint en werd deze WK voor de tweede keer wereldkampioen op de 200 meter.

"Nadine is ook heel goed, maar of ze ook absolute wereldtop kan worden moet blijken", vertelt Bennema. "Ik ga niet zeggen dat ze sowieso WK-medailles gaat pakken. Maar ik hoop wel dat ze volgend jaar een keuze maakt waar ze helemaal achter staat en waar ze zich helemaal op kan toeleggen. En dan is de rek er nog lang niet uit."