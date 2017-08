Federer: 'Haase speelde erg agressief en maakte het mij moeilijk'

"Robin speelde erg agressief en serveerde goed op de belangrijke momenten", aldus de 36-jarige Zwitser na afloop. "Door die tactiek speelden we weinig rally’s. Hij maakte het me moeilijk, dus ik ben blij dat ik het in twee sets kon afmaken."

Voor Haase kwam er in Canada een einde aan een droomweek. Nog nooit wist de Hagenaar de laatste vier te bereiken op Mastersniveau. Haase, de huidige nummer 52 van de wereld, zal door zijn prestaties bijna twintig plaatsen stijgen op de wereldranglijst.

Federer speelt in Montreal zijn zesde finale van het jaar. De 19-voudig Grand Slam-winnaar had naar eigen zeggen weinig verwachtingen voordat hij afreisde naar het evenement.

Zverev

"Ik heb Montreal nog nooit gewonnen en besloot op het laatste moment aan het toernooi mee te doen. Na Wimbledon heb ik vakantie genomen en wat fitness gedaan, maar weinig getraind."

Federer strijdt zondag om de titel met Alexander Zverev. De jonge Duitser versloeg in de halve finale Denis Shapovalov, die eerder in het toernooi verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Rafael Nadal.