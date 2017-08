Kramp Bolt zou gevolg zijn van slechte organisatie WK atletiek

Teamarts Kevin Jones van Jamaica meldde zondagochtend dat Bolt geveld werd door kramp. "Hij heeft veel pijn, maar vooral vanwege de teleurstelling over de nederlaag", zei Jones.

Met nog enkele tientallen meters te gaan werd Bolt zaterdagavond geveld door kramp. Met een van pijn vertrokken gezicht ging hij naar de grond. Jamaica lag op de derde plek achter de uiteindelijke winnaar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten toen Bolt uitviel.

Diverse estafettelopers denken dat de dramatische blessure werd veroorzaakt door het lange wachten voor de wedstrijd, waardoor de atleten hun warming-up misliepen.

Zo zouden ze door andere medailleceremonies meer dan drie kwartier hebben moeten wachten in een speciale ruimte. "De race was te laat, het was ongelooflijk. We bleven maar opwarmen en wachten", aldus Bolts teamgenoot Yohan Blake. "Ik denk dat dat ons te veel is geworden."

Volgens andere Jamaicaanse atleten zou Bolt hebben gezegd dat hij het erg koud had. "Het doet pijn om zo’n legende, een echte kampioen, zo te zien worstelen", vertelde Blake.

Gatlin

Ook Justin Gatlin, die Bolt eerder in het toernooi verrassend versloeg op de 100 meter, meent dat het wachten mee heeft gespeeld bij de blessure van zijn rivaal. "Ik denk dat het door de omstandigheden kwam", zegt Gatlin. "Ik vind het erg dat hij deze blessure kreeg. Maar hij blijft de beste ter wereld."

Bolt sprak zelf zaterdagavond niet met de media. Op Instagram plaatste hij een foto van de estafetteploeg met het bijschrift: "Dank jullie wel mensen, eeuwige liefde voor mijn fans."

Door het uitblijven van een medaille voor Jamaica op de 4x100 meter kwam er ook nog een eind aan een fraaie reeks van het land. In 2007 in Osaka was de laatste keer dat de Jamaicanen geen goud pakten. Destijds was het, achter de Verenigde Staten, zilver en ook toen liep Bolt mee. Zaterdag won Groot-Brittannië het goud.

In totaal komt Bolt uit op elf gouden WK-medailles, twee zilveren en een bronzen. Bolts teamgenoot Omar McLeod zei kort na het dramatische einde van de race dat de naam Bolt "voor altijd zal voortleven in de atletiek".