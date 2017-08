Usain Bolt geblesseerd naar de grond tijdens laatste meters in loopbaan

De 30-jarige Bolt, die de slotloper was van Jamaica, lag in derde positie toen hij plotseling neerging. Terwijl de achtvoudig olympisch kampioen op de grond lag, snelde Groot-Brittannië naar goud in 37,47. Het zilver was voor de Verenigde Staten (37, 52) en Japan profiteerde van het neergaan van Bolt en pakte brons in 38,04.

Bolt wilde deze WK zijn loopbaan afsluiten met zijn twaalfde er dertiende wereldtitel, maar op de 100 meter werd hij zeer verrassend geklopt door de Amerikaan Justin Gatlin. Slechts het brons was op die afstand voor Bolt. De 200 meter, waarop Bolt viervoudig wereldkampioen is, liet hij schieten en de 4x100 meter kende dus een bizar einde.

Nadat hij neerging bleef Bolt lang liggen. Zijn Jamaicaanse teamgenoten Omar McLeod, Julian Forte, en Yohan Blake bekommerden zich om hem, waarna er zelfs een rolstoel bij werd gehaald om Bolt van de baan te halen. Uiteindelijk slaagde Bolt erin zelf van de baan te strompelen.

Indrukwekkende reeks

Door het uitblijven van een medaille voor Jamaica op de 4x100 meter kwam er ook nog een eind aan een fraaie reeks van het land. In 2007 in Osaka was de vorige keer dat de Jamaicanen geen goud pakten. Destijds was het, achter de Verenigde Staten, zilver en ook toen liep Bolt mee.

Nederland ontbrak zaterdagavond in de finale van de 4x100 meter in het Olympic Stadium in Londen. Hensley Paulina, Taymir Burnet, Giovanni Codrington, Liemarvin Bonevacia werden zaterdagmiddag zesde in hun serie