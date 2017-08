Kromowidjojo wint 50 vlinder, Sjöstrom zwemt wereldrecord op 200 vrij

In de finale van de 50 meter vlinderslag bleef Kromowidjojo de favoriete Sjöström met één honderdste van een seconde voor. 'Kromo' zette met 24,54 een Nederlands record neer.

Inge Dekker was sinds 2014 houdster van het nationale record. Toen zwom ze in Dubai 24,59.

In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion eindigde Josien Wijkhuijs als zesde, Elinore de Jong werd zevende.

Wereldrecord

Sjöstrom verbeterde haar eigen wereldrecord op de 200 meter vrije slag. De Zweedse tikte aan in 1.50,43 en was daarmee drie tienden sneller dan drie jaar geleden in Doha.

De Italiaanse Federica Pellegrini werd tweede in 1.51,63, voor nummer drie Femke Heemskerk (1.52,24).

Op de 4x50 meter vrije slag gemengd veroverde de Nederlandse ploeg goud. Jesse Puts, Thom de Boer, Femke Heemskerk en Kromowidjojo zwommen naar een tijd van 1.28,90, voldoende om Australië en Oostenrijk voor te blijven.

Ferry Weertman, vorige maand nog wereldkampioen op de 10 kilometer open water, pakte in Eindhoven het brons op de 1500 meter vrije slag.

Met zijn tijd (14.15,27) eindigde hij tientallen seconden achter de Noor Henrik Christiansen en de Italiaan Gabriele Detti, die goud en zilver wonnen. Het was echter ruim genoeg om zijn landgenoot Maarten Brzoskowski voor te blijven. Die werd vierde in 15.08,88.

Belmonte

De Spaanse Mireia Belmonte verbeterde het wereldrecord op de 400 meter wisselslag. In de finale zwom ze naar 4.18,94, dik een halve seconde sneller dan het uit 2015 stammende record van haar Hongaarse concurrente Katinka Hosszu (4.19,46).

De 26-jarige Spaanse won hiermee het goud, ruim voor Hosszu (4.25,18) en de Amerikaanse Ella Eastin (4.26,06).

Belmonte is regerend olympisch kampioen op de 200 meter wisselslag (langebaan). Op de 400 meter wisselslag kwam ze in Rio niet verder dan brons, terwijl Hosszu het goud in de wacht sleepte.