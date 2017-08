Visser eindigt als zevende in WK-finale 100 meter horden

Pearson snelde in de finale naar een tijd 12,59. Zilver was er voor de Amerikaanse Dawn Harper-Nelson in 12,63. De Duitse Pamela Dutkiewicz greep in 12,72 naar het brons.

Visser kon op de eerste 50 meter goed bijblijven, maar raakte daarna achterop. Ze finishte in een tijd van 12,83. Dat was dezelfde tijd als in de halve finale.

De 22-jarige Visser had zich op basis van haar tijd geplaatst voor de eindstrijd. Dat was een unicum, aangezien een Nederlandse vrouw er nog nooit in was geslaagd zich te plaatsen voor een WK-finale op het onderdeel.

Slordig

Visser, die eerder deze week nog als zevende was geëindigd op de zevenkamp, was niet helemaal tevreden over haar race. "Ik kwam iets te snel rechtop, ging niet zo lekker over de eerste horde", zei ze bij de NOS. "Daarna kwam ik wel op gang, maar aan het einde was het weer een beetje slordig."

Ze erkende wel dat ze erg genoten had van de atmosfeer in het stadion. "Het was natuurlijk supergaaf om er te staan. Het was best een chaotische race. Het ging zo snel voorbij. Ik wist dat ik de wedstrijd van mijn leven moest lopen voor een podiumplaats."

In de aanloop naar de finale had de atlete wat last van stijfheid in een hamstring, maar dat hinderde haar niet in de finale. "Het is goed losgemaakt, dat was ook geen probleem."

Braun

Tienkamper Pieter Braun gaat als nummer zeventien het laatste onderdeel, de 1500 meter, in. De atleet eindigde als tiende bij het speerwerpen, het voorlaatste onderdeel.

Braun kwam in zijn tweede poging tot een afstand van 59,26 meter. Hij steeg daarmee een positie in de tussenstand.

Hij is na het uitvallen van Eelco Sintnicolaas nog de enige Nederlandse atleet op de tienkamp. Die stapte eerder op zaterdag uit vanwege hamstringklachten.