Estafettevrouwen laatste in finale, Visser zevende op 100 meter horden

In de estafettefinale kwam Nederland, met Tessa van Schagen, Dafne Schippers, Naomi Sidney en Jamile Samuel, er niet aan te pas. Slotloopster Samuel verloor een aantal plaatsen en eindigde zodoende als laatste in 43,07.

Het goud was voor de Verenigde Staten (41,82), dat met Tori Bowie een ijzersterk slot kende. Groot-Brittannië legde met een tijd van 42,12 beslag op het zilver en het brons ging naar Jamaica, dat 42,19 klokte.

Op het laatste moment was er een wijziging in het Nederlandse team. Van Schagen verving Madiea Ghafoor, die na de series last van haar kuit kreeg en voor aanvang van de eindstrijd te veel hinder ondervond van die blessure.

Visser

In de finale van de 100 meter horden snelde de Australische Sally Pearson in de finale naar een tijd 12,59. Zilver was er voor de Amerikaanse Dawn Harper-Nelson in 12,63. De Duitse Pamela Dutkiewicz greep in 12,72 naar het brons.

Visser kon op de eerste 50 meter goed bijblijven, maar raakte daarna achterop. Ze finishte in een tijd van 12,83. Dat was dezelfde tijd als in de halve finale.

De 22-jarige Visser had zich op basis van haar tijd geplaatst voor de eindstrijd. Dat was een unicum, aangezien een Nederlandse vrouw er nog nooit in was geslaagd zich te plaatsen voor een WK-finale op het onderdeel.

Slordig

Visser, die eerder deze week nog als zevende was geëindigd op de zevenkamp, was niet helemaal tevreden over haar race. "Ik kwam iets te snel rechtop, ging niet zo lekker over de eerste horde", zei ze bij de NOS. "Daarna kwam ik wel op gang, maar aan het einde was het weer een beetje slordig."

Ze erkende wel dat ze erg genoten had van de atmosfeer in het stadion. "Het was natuurlijk supergaaf om er te staan. Het was best een chaotische race. Het ging zo snel voorbij. Ik wist dat ik de wedstrijd van mijn leven moest lopen voor een podiumplaats."

In de aanloop naar de finale had de atlete wat last van stijfheid in een hamstring, maar dat hinderde haar niet in de finale. "Het is goed losgemaakt, dat was ook geen probleem."

Braun

Tienkamper Pieter Braun eindigde na het laatste onderdeel, de 1500 meter, als zesteinde in het klassement met 7890 punten. De Fransman Kevin Mayer veroverde de wereldtitel met 8768 punten. De Duitser Rico Freimuth pakte zilver (8564 punten) en en diens landgenoot Kai Kazmirek behaalde brons met 8488 punten.

Braun was na het uitvallen van Eelco Sintnicolaas nog de enige Nederlandse atleet op de tienkamp. Sintnicolaas stapte eerder op zaterdag uit vanwege hamstringklachten.