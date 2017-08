Sintnicolaas in tranen na opgave op meerkamp bij WK

De voormalig Europees kampioen indoor (30) liep de kwetsuur op bij het zesde onderdeel, de 110 meter horden.

Hij maakte het discuswerpen nog af, maar voelde daarna bij wat oefensprintjes te veel pijn om aan het polsstokhoogspringen te kunnen beginnen en besloot de strijd te staken.

Sintnicolaas stond dertiende na zeven onderdelen en had geen uitzicht op een plek bij de beste drie. De allrounder had vrijdag op de eerste dag al wat last van zijn kuit en knie.

Desondanks begon hij vol goede moed aan dag twee. "Ik voelde me best goed vanmorgen. De pijntjes waren onder controle."

Smerig toetje

Op de horden ging echter mis. "Ik denk een scheurtje ofzo", zei Sintnicolaas. "Al met al blijft het jammer. Ik was in vorm en dan is het frustrerend dat het er niet uit komt. Ik heb ook wel een traantje gelaten, maar weet ook dat dit bij topsport hoort."

"Het is even een klap in mijn gezicht, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Mijn seizoen was al geslaagd met met mijn Nederlands record in Götzis en ik had dit WK voor mezelf niet zo groot gemaakt. Het was meer een toetje, helaas is het een smerig toetje geworden."

Pieter Braun is nog wel actief op de tienkamp. De Brabander bezet met nog drie onderdelen te gaan de zestiende positie in het klassement.