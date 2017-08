Verslagenheid estafettevrouwen groot na mislukte wissel op 4x400 meter

"Het stokje glipte uit mijn hand toen ik hem wilde overgeven", vertelt Ghafoor, die de eerste loopster was van Nederland. "Het is me nog nooit gebeurd en nu gebeurt het op een WK. Echt heel kut, want we hebben zo'n goed team."

Tweede loopster van Nederland was Lisanne de Witte. De Zuid-Hollandse pakte het stokje, dat in een andere baan was beland, en ging ondanks flink tijdverlies door. "Ik dacht: heeft dit nog zin? Ik moest zelfs zoeken in welke baan ik ook alweer moest lopen", kijkt De Witte terug op het moment.

"En toen ik eenmaal liep flitste ook door mij hoofd: wat ben ik nu aan het doen? Ik zag de andere lopers ver voor me en wist ik dat ik ze nooit meer in ging inhalen. Maar ik liep wel door, want ik wilde dat Laura en Eva ook een ronde in dit mooie stadion konden lopen."

Gediskwalificeerd

Overigens was Nederland op dat moment al niet meer in de race omdat Ghafoor volgens de regels zelf het stokje had moeten oppakken om het alsnog door te geven aan Lisanne de Witte. Het oranje viertal, dat als laatste finishte in de serie, werd gediskwalificeerd.

"Dat realiseerde ik me nog niet toen ik liep", vertelt derde loopster Laura de Witte, die de zus is van Lisanne de Witte. "Ik wilde de race sowieso afmaken. Dan maar laten zien dat we een goed en hecht team hebben dat in vorm is."

Uiteindelijk kreeg Nederland, dat enkele seconden achter de rest liep, wel applaus van het Britse publiek. "Maar dat voelde een beetje als een losersapplaus", vindt Hovenkamp, die de laatste loopster van Nederland was.

Superjong

"Toch heb ik nog kunnen genieten van mijn rondje. We hebben toch maar mooi op een WK gestaan, alleen hadden we de finale kunnen en moeten halen. Zeker als ik nu de tijden van de andere landen zie. Dat moet de volgende keer dan maar gebeuren. We zijn nog superjong en kunnen het wel."

De finale van de 4x400 meter is zondagavond, de laatste avond van de WK. Frankrijk, Polen, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Jamaica, Nigeria, Botswana en Duitsland haalden in tegenstelling tot Nederland wel de eindstrijd.