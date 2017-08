Schippers naar WK-finale 4x100 meter, Sintnicolaas stapt uit op tienkamp

Madiea Ghafoor, Schippers, Naomi Sedney en Jamile Samuel kwamen op de atletiekbaan van het Olympic Stadium tot een tijd van 42,64 seconden.

Dat was de vierde tijd in de serie, achter de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Zwitserland. Nederland moest daardoor afwachten of het bij de twee tijdsnelsten zat en kreeg uiteindelijk het verlossende woord dat de ploeg met de zesde tijd overall naar de finale mocht.

Schippers prolongeerde vrijdagavond haar wereldtitel op de 200 meter. De 25-jarige Utrechtse liet aanvankelijk nog in het midden of ze de serie van de 4x100 meter zou lopen, maar stond zaterdagochtend 'gewoon' aan de start in Londen.

De finale van de 4x100 meter staat zaterdag om 22.30 uur op het programma.

Mannen

Bij de mannen slaagde Nederland er niet in om de finale te halen. Hensley Paulina, Taymir Burnet, Giovanni Codrington en Liemarvin Bonevacia klokten een tijd van 38,66 en waren daarmee goed voor de zesde tijd in hun heat.

Dat was echter niet voldoende voor een plek in de finale. Daarin komt Usain Bolt zaterdagavond wel in actie. De afzwaaiende topsprinter kwalificeerde zich met Jamaica in een tijd van 37,95. Alleen de Verenigde Staten (37,70) en Groot-Brittannië (37,76) waren sneller.

Voor Bolt wordt het zijn allerlaatste race. Eerder deze week greep hij in zijn laatste individuele race nog naast het goud op de 100 meter. Hij eindigde als derde.

4x400 meter

Ghafoor, die eerder ook al op de 4x100 meter liep, had minder succes op de 4x400 meter. Nederland werd laatste in de heat door een foute wissel waarbij het stokje op de grond viel. Dat kon in het restant van de race niet meer goedgemaakt worden.

Uiteindelijk leverde de fout bij de eerste wissel ook diskwalificatie op voor Nederland, omdat Ghafoor volgens de regels zelf het stokje had moeten oppakken om het alsnog door te geven Lisanne de Witte. Nu was het De Witte die het oppakte en doorliep.

Laura de Witte en Eva Hovenkamp waren die andere lopers voor de Nederlandse ploeg, die vooraf dacht een goede kans te maken op een finaleplaats.

"Het stokje glipte uit mijn hand toen ik hem wilde overgeven", vertelde Ghafoor na aflioop. "Het is me nog nooit gebeurd en nu gebeurt het op een WK. Echt heel kut, want we hebben zo’n goed team."

Sintnicolaas

Sintnicolaas gaf na het zevende onderdeel van de tienkamp geblesseerd op. De Zuid-Hollander had te veel last van een hamstringkwetsuur om het resterende programma af te maken.

De 30-jarige Sintnicolaas kende nog een voortvarende start van de dag. Hij sloot de eerste dag af als nummer veertien in het klassement, maar klom door een sterke race op de 110 meter horden naar de elfde plek. Hij kwam vervolgens nog wel in actie bij het discuswerpen, maar meldde zich daarna geblesseerd af.

Met een tijd van 14,32 seconden noteerde Sintnicolaas de zevende tijd op de 110 meter horden. Daarmee deed hij het beter dan zijn landgenoot Pieter Braun, die goed was voor de vijftiende tijd met 14,67.

Braun was wel beter bij het discuswerpen. De 24-jarige Brabander legde een afstand van 42,95 meter af en werd daarmee zeventiende op het onderdeel. Sintnicolaas kwam niet verder dan de 22e afstand (40,25).

Met nog drie onderdelen voor de boeg - polsstokhoogspringen, speerwerpen en de 1500 meter - staat Braun op de zestiende plaats van het tienkampklassement.