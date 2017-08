Schippers met estafettevrouwen naar WK-finale 4x100 meter

Madiea Ghafoor, Schippers, Naomi Sedney en Jamile Samuel kwamen op de sintelbaan van het Olympic Stadium tot een tijd van 42,64 seconden.

Dat was de vierde tijd in de serie, achter de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Zwitserland. Nederland moest daardoor afwachten of het bij de twee tijdsnelsten zat en kreeg uiteindelijk het verlossende woord dat het als zevende naar de finale mocht.

Schippers prolongeerde vrijdagavond haar wereldtitel op de 200 meter. De 25-jarige Utrechtse liet aanvankelijk nog in het midden of ze de serie van de 4x100 meter zou lopen, maar stond zaterdagochtend 'gewoon' aan de start in Londen.

De finale van de 4x100 meter staat zaterdag om 22.30 uur op het programma.

Mannen

Bij de mannen slaagde Nederland er niet in om de finale te halen. Hensley Paulina, Taymir Burnet, Giovanni Codrington en Liemarvin Bonevacia klokten een tijd van 38,66 en waren daarmee goed voor de zesde tijd in hun heat.

Dat was echter niet voldoende voor een plek in de finale. Daarin komt Usain Bolt zaterdagavond wel in actie. De afzwaaiende topsprinter kwalificeerde zich met Jamaica in een tijd van 37,95. Alleen de Verenigde Staten (37,70) en Groot-Brittannië (37,76) waren sneller.

Voor Bolt wordt het zijn allerlaatste race. Eerder deze week greep hij in zijn laatste individuele race nog naast het goud op de 100 meter.

4x400 meter

Ghafoor, die eerder ook al op de 4x100 meter liep, had minder succes op de 4x400 meter. Nederland werd laatste in de heat door een foute wissel waarbij het stokje op de grond viel. Dat kon in het restant van de race niet meer goedgemaakt worden.

Zo waren de series het eindstation voor Ghafoor, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Eva Hovenkamp.