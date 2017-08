Verspringster Spanovic onthutst na mislopen WK-goud door los rugnummer

De 27-jarige Spanovic leek naar een afstand van zo'n 7,10 meter te springen, maar het startnummer op haar rug was aan de onderkant losgeraakt en raakte het zand al bij 6,96.

Daardoor moest de Europees kampioene voorrang verlenen aan de Amerikaanse Brittney Reese (7,02), de Russische Darya Klishina (7,00) en de eveneens Amerikaanse Tianna Bartoletta (6,97).

"Ik was ervan overtuigd dat ik goud had", reageert Spanovic verbouwereerd voor de camera van de NOS. "Dit is te gek voor woorden."

Volgens de Servische was het niet de eerste keer dat haar iets dergelijks overkwam. "Waar ik het startnummer ook plak, het zorgt altijd voor problemen. Het gebeurde me eerder alleen bij kleinere wedstrijden. Toen was er geen noodzaak om protest aan te tekenen, omdat ik toch won."

IAAF

Spanovic vindt het nu echter hoog tijd voor aanpassing van de regels. "Ik weet niet wat ik hier zelf aan kan doen. Als ze ons nou zouden laten springen zonder nummer zou dat perfect zijn."

"Maar ze moeten hier absoluut iets aan gaan doen. Of ik naar het IAAF stap? We zullen zien, maar we gaan er hoe dan ook over praten."