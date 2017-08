Gefrustreerde Sintnicolaas wil topvorm tonen op slotdag meerkamp

"Ik had me de eerste dag heel anders voorgesteld", aldus Sintnicolaas, die het vrijdag al mis voelde gaan bij het eerste onderdeel in het Olympic Stadium in Londen: de 100 meter.

"Bij de start kreeg ik kramp in mijn kuiten en dan begint de stress. En na 20 meter gingen mij voeten een eigen leven leiden. Dat is niet fijn en dat resulteerde in een matige tijd van 10,96."

De kramp bleef de 30-jarige Sintnicolaas de gehele dag achtervolgen. "Bij het verspringen schoot het kramperige gevoel er weer in en ook op de 400 meter. Daardoor durfde ik niet voluit te gaan. Echt frustrerend, want ik weet dat ik wel in vorm ben. Het komt er hier alleen nog niet uit. Ik was jaloers aan het kijken naar anderen die wel presteerden."

Alles of niets

In mei ging het veel beter met Sintnicolaas bij de prestigieuze meerkamp in het Oostenrijkse Götzis. Hij werd daar in een persoonlijk record (8539 punten) tweede en dat zorgde voor veel vertrouwen richting Londen, waar hij zijn beste WK-prestatie (vijfde in 2011 en 2013) dacht te kunnen verbeteren.

"Er zaten op deze WK ook al wat goede dingen tussen, dus ik merk dat het de goede kant op gaat richting de tweede dag. Maar ik had wel wat meer punten willen hebben dan de 4094 die ik nu heb."

Toch heeft Sintnicolaas een medaille nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet. "De kans is zeer, zeer, zeer, zeer klein. Maar je weet het nooit. Er vallen altijd atleten uit en ik ga elk onderdeel alles of niet spelen. Met een goede tweede dag kan ik de 8300 punten nog halen."

Braun

De tweede en laatste dag van de meerkamp begint zaterdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) met de 110 meter horden, gevolgd door discuswerpen, polsstokhoogspringen, speerwerpen en de 1500 meter.

Behalve Sintnicolaas komt er met Pieter Braun nog een Nederlander in actie op de meerkamp. De 24-jarige Brabander staat negentiende. Twee jaar geleden werd Braun twaalfde op de WK in Peking.