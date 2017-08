Emotionele Schippers dolgelukkig met titelprolongatie na 'heftig jaar'

"Ik ben zó blij. Ik heb zo hard gevochten tot aan de finishlijn en toen won ik. Het was echt vechten, geweldig", zei Schippers in een eerste reactie voor de camera van de NOS.

"In de eerste honderd meter zag ik niets, want ik liep in baan zes. Na de bocht zag ik Marie-Josée Ta Lou in mijn ooghoek en dacht ik: nu moet ik wel even aanzetten en ervoor vechten. Dat heb ik gedaan."

De 25-jarige Schippers zag dat alle trainingsarbeid zich uitbetaalde in Londen. "Ik heb er het hele jaar zo hard voor gewerkt en er is zoveel veranderd met onder meer een coachwissel. Na een heftig jaar is dit geweldig."

Schippers, die eind vorig jaar besloot om over te stappen van coach Bart Bennema naar Rana Reider, trad in de voetsporen van de Jamaicaanse Marlene Ottey (1993 en 1995) en de Amerikaanse Allyson Felix (2005, 2007 en 2009). Zij waren tot vrijdag de enige twee vrouwen die de wereldtitel op de 200 meter hadden geprolongeerd.

Vertrouwen

De Utrechtse gaf toe dat ze niet helemaal zelfverzekerd was in de aanloop naar de WK. "Niemand is helemaal zeker. Je moet erop vertrouwen dat het goedkomt. Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: wanneer komt het nou? Dat was een raar gevoel."

De tijd van 22,05 in de finale van de 200 meter, haar beste tijd van het seizoen, zei haar weinig. "Uiteindelijk maken tijden niet uit, het gaat om winst. Dit voelt geweldig, al moet ik het nog laten bezinken. Ik word een beetje geleefd."

Bij het zien van haar familie vlak na de race werd Schippers emotioneel. "Toen brak ik gewoon. Dat is iets bizars. Zij zien precies wat ik allemaal doormaak. Het is geen makkelijk leven, maar wel een geweldig leven."

Schippers zorgde voor de derde Nederlandse titel bij een WK atletiek, na polsstokhoogspringer Rens Blom in 2005 en Schippers zelf in 2015.