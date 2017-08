Unicum voor Haase met halvefinaleplaats in Montreal

Na een lange partij op het Canadese hardcourt stond er 4-6, 6-3 en 6-3 op het scorebord. Haase staat op de wereldranglijst zestien plaatsen lager dan de als 36e gerangschikte Schwartzman.

Het is de eerste keer dat Haase de laatste vier haalt op een Masterstoernooi. Zijn beste prestatie was tot dusver het bereiken van de kwartfinales in Monte Carlo in 2012, waarin hij verloor van Novak Djokovic.

De Hagenaar kent een sterke periode, want in de vorige ronde in Montreal won hij al knap van Grigor Dimitrov, de Bulgaarse nummer elf van de wereld. Bovendien reikte hij vorige maand bij het ATP-toernooi van Gstaad tot de halve finales.

In de halve eindstrijd in Montreal treft hij mogelijk de als tweede geplaatste Roger Federer, die in de kwartfinales tegen Roberto Bautista Agut uit Spanje speelt.

Stroeve start

Tegen de 24-jarige Schwartzman kende Haase een ietwat stroeve start, waardoor hij de eerste set aan de Zuid-Amerikaan moest laten. In de tweede set ging het echter een stuk beter met de Hagenaar.

Hij liep uit naar een 4-1 voorsprong en pakte de set met 6-3. In de beslissende set pakte Haase eveneens een snelle break en die marge gaf hij niet meer uit handen, waardoor hij voor de tweede keer in korte tijd in een halve finale staat.

Het toernooi in Montreal werd vorig jaar gewonnen door Djokovic. De Serviër komt dit jaar echter niet meer in actie en verdedigt zijn titel dus niet.