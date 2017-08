Historische finaleplaats Visser op 100 meter horden bij WK atletiek

De 22-jarige Visser, eerder deze week nog knap zevende op de zevenkamp, liep in haar halve finale van de 100 horden naar een tijd van 12,83, vijf honderdsten boven haar persoonlijk record en zes honderdsten boven het ruim 28 jaar oude Nederland record van Marjan Olyslager.

Daarmee was de Noord-Hollandse de nummer drie in haar serie, terwijl alleen de nummer één en twee zich rechtstreeks plaatsen voor de finale. Na drie halve finales bleek Visser echter een van de twee tijdsnelsten, waardoor ze zaterdagavond mag starten in eindstrijd.

Visser lag in de eerste helft van haar race nog wat achter in het veld, maar in de laatste tientallen meters snelde nog flink wat concurrentes voorbij. De Australische olympische kampioene van 2012 Sally Pearson (12,53) en de Amerikaanse Nia Ali (12,79) bleven wel buiten bereik van de Hoornse.

Titelverdedigster Danielle Williams uit Jamaica tikte de ene na de andere horde aan en werd uitgeschakeld in de tweede halve finale. Wereldrecordhoudster Kendra Harrison uit Amerika redde het met de hakken over de sloot als de tweede tijdsnelste (12,86).

Bakker

Bakker eindigde in de derde halve finale na een slechte start als achtste en laatste in een tijd van 13,29. Haar persoonlijk record staat op 12,85.

Bakker viel bijna bij de start en kon zich niet meer terug in de race knokken. De Amerikaanse Dawn Harper Nelson (12,63) en de Duitse Pamela Dutkiewicz (12,71) snelden naar de eerste en tweede plaats.

De finale van de finale van de 100 meter horden is zaterdagavond om 21.05 uur Nederlandse tijd.

Verstegen

Sanne Verstegen werd uitgeschakeld in de halve finales van de 800 meter. De 31-jarige Nederlandse, die donderdag ternauwernood door de series kwam, eindigde in haar serie in 2.00,92 als zesde, terwijl alleen de nummers één en twee en de twee tijdsnelsten van de drie halve finales naar de finale gingen.

Olympisch kampioene Caster Semenya uit Zuid-Afrika werd in de halve finale van Verstegen eerste in 1.58,90, terwijl de Poolse Angelika Cichocka als tweede eindigde in 1.59,32.

Tienkamp

De Nederlandse tienkampers staan ook na vier onderdelen nog ver buiten de top tien. Eelco Sintnicolaas bleef bij het hoogspringen met 1,90 meter één centimeter onder zijn beste prestatie van dit jaar.

De 30-jarige atleet sprong drie keer af toen de lat op 1,93 meter lag, waardoor hij op het vierde onderdeel 714 punten bij mocht schrijven. De nummer vijf van de WK's van 2011 en 2013 zakte in het klassement van de veertiende naar de achttiende plaats met 3220 punten. De Fransman Kevin Mayer leidt met 3581 punten.

Pieter Braun, 22e na drie onderdelen, verbeterde dit jaar zijn persoonlijk record bij het hoogspringen naar 2,05 meter, maar hij had vrijdag alle moeite in het Olympic Stadium.

De Brabander had voor zijn openingshoogte (1,90 meter) al drie pogingen nodig. Vervolgens lukte 1,93 meter in één keer, maar op 1,96 meter ging de lat er drie keer af. Braun verzamelde zo slechts 740 punten en staat nu 24e met 3164 punten.

De tienkampers lopen later op vrijdagavond nog de 400 meter. Zaterdag staan de laatste vijf onderdelen op het programma.