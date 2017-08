Sjöström verslaat Kromowidjojo ook in Eindhoven in wereldrecord

Sjöström tikte in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion aan na 50,58 seconden. Daarmee was de 23-jarige Zweedse negentien honderdsten sneller dan de toptijd die ze vorige week donderdag bij wereldbekerwedstrijden in Moskou klokte.

Tot vorige week stond het wereldrecord op de 100 vrij kortebaan op naam van de Australische Cate Campbell, die in november 2015 tot 50,91 kwam.

Campbell eindigde vrijdag als derde in 51,75, nog achter Kromowidjojo. De geboren Groningse zwom bij haar thuiswedstrijd naar de tweede stek in 51,19. Daarmee bleef ze 0,05 seconde boven haar Nederlandse record van vorige week in Moskou.

Femke Heemskerk noteerde een tijd van 52,08 en werd daarmee vierde, terwijl Kim Bush als zevende eindigde in 53,41.

Topvorm

Sjöström is al weken in absolute topvorm. De Scandinavische pakte twee weken geleden bij de WK langebaan in Boedapest goud op de 50 vrij en de 50 en 100 meter vlinderslag. Op de 50 en 100 vrij zwom ze bovendien een wereldrecord.

Bij de wereldbeker in Moskou verbeterde Sjöström ook het wereldrecord op de 50 meter vrije slag (kortebaan), al pakte Kromowidjojo dat maandag in Berlijn weer af.

De 26-jarige Kromowidjojo kondigde donderdag op de persconferentie voorafgaand aan de World Cup in Eindhoven aan dat ze nog tot en met de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio doorgaat met zwemmen.

De drievoudig olympisch kampioene zwemt zaterdag op de slotdag in Eindhoven nog de 50 meter vlinderslag.

Stolk

Nederland pakte goud op de gemengde estafette 4x50 meter wissel. Maaike de Waard, Arno Kamminga, Kromowidjojo en Thom de Boer kwamen tot 1.39,34. Australië zat daar net achter: 1.39,42.

Individueel waren er medailles voor Jesse Puts, Kyle Stolk en Kira Toussaint. Puts pakte zilver op de 50 meter vrij in een tijd van 21,21. Alleen de Rus Vladimir Morozov was sneller: 20,79.

Stolk finishte als derde op de 100 meter wisselslag, waar Morozov een klasse apart was: 50,70. Stolk realiseerde een tijd van 52,18.

Ook Kira Toussaint werd derde, in 2.07,43 op de 200 meter rugslag. Wereldrecordhoudster Katinka Hosszu uit Hongarije was veruit de snelste: 2.00,05. Marieke Tienstra (2.08,28) en Tessa Vermeulen (2.08,51) werden vierde en vijfde.

Chad Le Clos deed bijna een tweede wereldrecord sneuvelen, maar met 1.48,67 bleef hij op de 200 meter vlinderslag 0,11 seconden boven zijn eigen toptijd uit 2013. Joeri Verlinden werd vijfde: 1.52,85.

Weertman

Op de 400 vrij zwommen drie Nederlanders de finale, maar geen van hen bereikte het podium, waar de Rus Aleksandr Krasnich (3.38,35) op de hoogste trede stond. Ferry Weertman (3.41,53) werd vierde, Maarten Brzoskowski (3.42,91) vijfde en Arjan Knipping (3.51,90) achtste.

Kamminga werd zesde op de 50 school in 26,71. De winst was voor wereldrecordhouder Cameron van der Burgh uit Zuid-Afrika: 25,63.