Programma dag 9 WK atletiek: Bolt neemt afscheid, Visser in finale

Nadat Bolt vorig weekend in zijn laatste individuele race verrassend naast goud greep op de 100 meter - het werd brons – loopt de levende legende met de Jamaicaanse estafetteploeg de halve finale en (hoogstwaarschijnlijk) de finale van de 4x100 meter.

Het worden de laatste races uit de loopbaan van de 30-jarige Bolt, die met goud wil afsluiten. Als dat lukt, dan is het zijn twaalfde wereldtitel. Ook de Nederlandse mannen lopen de 4x100 meter, maar zij behoren niet tot de medaillekandidaten.

Hensley Paulina, Taymir Burnet, Giovanni Codrington en Liemarvin Bonevacia vormen waarschijnlijk het oranje kwartet.

Op de 4x100 meter bij de vrouwen heeft Nederland wel een kleine kans op een medaille. De Nederlandse afvaardiging, met de kersverse wereldkampioene Schippers als blikvanger, is regerend Europees kampioen. Naast Schippers bestaat de Nederlandse ploeg waarschijnlijk uit Jamile Samuel, Madiea Ghafoor en Naomi Sedney.

Het is de dag van de estafettes, want ook op de 4x400 meter bij de vrouwen is Nederland vertegenwoordigd. Lisanne de Witte, Laura de Witte, Eva Hovenkamp en Ghafoor gaan voor een plek in de finale op zondag.

Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun werken zaterdag de laatste vijf onderdelen van de tienkamp af: de 110 meter horden, discuswerpen, polsstokhoogspringen, speerwerpen en de 1500 meter. Beide Nederlanders lijken niet meer in de race voor een topklassering, want Sintnicolaas staat halverwege veertiende en Braun 22e.

Nederlands hoogtepunt van de dag is Visser in de finale van de 100 meter horden. De 22-jarige Noord-Hollandse is de eerste Nederlandse vrouw ooit in de eindstrijd op dit onderdeel. Op papier is ze geen favoriet voor een medaille, maar wie weet kan ze verrassen.

Programma dag 9 (Nederlandse tijd)

11.00 uur: Meerkamp, 110 meter horden (mannen): Eelco Sintnicolaas, Pieter Braun

11.35 uur: Series 4x100 meter (vrouwen): Dafne Schippers, Jamile Samuel, Madiea Ghafoor, Naomi Sedney

11.55 uur: Series 4x100 meter (mannen): Hensley Paulina, Taymir Burnet, Giovanni Codrington, Liemarvin Bonevacia

12.00 uur: Meerkamp, discuswerpen (mannen): Eelco Sintnicolaas, Pieter Braun

12.20 uur: 4x400 meter (vrouwen): Lisanne de Witte, Laura de Witte, Madiea Ghafoor, Eva Hovenkamp

12.50 uur: 4x400 meter (mannen)

15.15 uur: Meerkamp, polsstokhoogspringen (mannen): Pieter Braun

18.30 uur: Meerkamp, speerwerpen (mannen): Pieter Braun

20.05 uur: Finale hoogspringen (vrouwen)

21.05 uur: 100 meter horden (vrouwen): Nadine Visser

21.15 uur: Finale speerwerpen (mannen)

21.20 uur: Finale 5.000 meter (mannen)

21.45 uur: Meerkamp, 1500 meter (mannen): Pieter Braun

22.30 uur: Finale 4x100 meter (vrouwen): Dafne Schippers, Jamile Samuel, Madiea Ghafoor en Naomi Sedney

22.50 uur: Finale 4x100 meter (mannen)