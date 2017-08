Visser naar halve finale, Sintnicolaas voorlopig veertiende op meerkamp

De 22-jarige Visser, die vorige maand op de EK onder-23 goud pakte op de 100 meter horden, snelde in haar serie naar een tijd van 12,96 seconden en mocht met de dertiende tijd overall door naar de halve finales, die vrijdagavond om 20.05 uur op het programma staan.

"Vanavond moet ik nog een stuk harder gaan, want ik wil heel graag naar de finale", keek Visser vooruit. "In deze serie was het een kwestie van goed zitten en niet te veel risico nemen. In de finale wordt dat anders. Dan ga ik alles of niets. Gewoon kneiterhard over die dingen heen."

Eerder deze week deed Visser al mee aan de meerkamp, waarop Anouk Vetter brons pakte. Visser eindigde op een verdienstelijke zevende plaats.

Bakker en Boons

Bakker werd op de 100 meter horden vijfde in haar serie met 13,12 en moest tot de laatste serie wachten of ze bij een van de vier tijdsnelsten hoorde die naar de halve finales mochten. Haar tijd was net snel genoeg. Ze gaat als laatste door naar de halve finale.

Voor Eefje Boons waren de series het eindstation. De 23-jarige WK-debutante zette 13,34 op de klokken en wist als zevende in haar heat direct al dat ze uitgeschakeld was.

De Nederlandse atletiekbond diende nog wel protest in tegen de uitschakeling omdat de atlete naast Boons in haar baan kwam. Daardoor werd Boons gehinderd. Het protest werd echter afgewezen door de jury.

Tienkamp

Op de meerkamp zei Sintnicolaas vooraf dat hij gaat voor een medaille, maar na drie onderdelen ligt hij nog niet op koers. Met 2506 punten staat hij op de veertiende plaats. De andere Nederlandse tienkamper, Pieter Braun, bezet met 2424 punt de 22e plek.

De 30-jarige Sintnicolaas begon stroef op de 100 meter in 10,96, sprong daarna 7,31 ver en stootte de kogel naar 14,32; resultaten die niet in de buurt kwamen van zijn persoonlijke records.

De Dordtenaar is wel met vertrouwen afgereisd naar Londen vanwege zijn tweede plaats in mei bij de prestigieuze meerkamp in het Oostenrijkse Götzis. Hij werd daar tweede en verbeterde zijn eigen Nederlands record tot 8539 punten. Zijn beste prestatie op een WK zijn vijfde plaatsen in 2011 en 2013.

Braun

Braun begon met 11,22 op de 100 meter, kwam met verspringen tot 7,17 en haalde met de kogel een afstand van 14,48. Ook de Brabander bleef daarmee ver onder zijn kunnen.

De Fransman Kevin Mayer gaat voorlopig aan kop met 2703 punten. De volgende twee onderdelen (hoogspringen en de 400 meter) staan voor vrijdagavond op het programma, waarna de meerkamp zaterdag wordt afgemaakt met de 110 meter horden, discuswerpen, polsstokhoogspringen, speerwerpen en de 1500 meter.