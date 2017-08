Sintnicolaas in middenmoot na eerste onderdeel tienkamp, Braun 26e

Damian Warner gaat voorlopig aan de leiding. De Canadees klokte 10,50 seconden en bleef de Duitser Rico Freimuth (10,53) en Karl Robert Saluri uit Estland (10,55) nipt voor.

Sintnicolaas begon zijn WK met een voor zijn doen matige tijd van 10,96. Braun moest zich tevredenstellen met 11,22.

De 30-jarige Sintnicolaas pakte in 2010 nog zilver bij de EK en gaat in het olympisch stadion van Londen voor zijn eerste WK-medaille, na vijfde plaatsen in 2011 en 2013. In mei verraste hij nog door in een Nederlands record tweede te worden bij de prestigieuze meerkamp in het Oostenrijkse Götzis.

Later op vrijdag volgen nog vier onderdelen voor Sintnicolaas en Braun: verspringen, kogelstoten, hoogspringen en de 400 meter.