Schippers ziet nog paar verbeterpuntjes voor WK-finale 200 meter

"De start was wat rommelig en ook de bocht kon beter, maar daarna kon ik wel lekker doortrekken", aldus Schippers, die haar halve finale won in 22,49. De Amerikaanse Deajah Stevens finishte 0,22 achter de Nederlandse titelverdedigster.

Door de grote voorsprong kon Schippers het zich permitteren gas terug te nemen op het laatste stuk. "Dat geeft zo'n goed gevoel. Ik keek, en zag niemand komen. Dan ga je niet tot het einde door. Op naar de finale. We gaan een beetje analyseren, en kijken wat er beter kan. Maar ik ga vooral herstellen.''

Over het gehele veld bezien was Schippers ook de snelste, al moest ze de eerste plaats in de halve finales delen met Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's (22,49). De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (22,50) was één honderdste langzamer en liep daarmee de derde tijd.

Favorietenrol

Ta Lou, die zilver pakte op de 100 meter en Miller-Uibo en lijken ook de voornaamste concurrenten van Schippers vrijdag in de eindstrijd, al is dat vooral omdat de Amerikaanse Tori Bowie geblesseerd heeft afgezegd en olympisch kampioene Elaine Thompson de 200 meter laat schieten.

Van het podium vorig jaar op de Spelen in Rio de Janeiro is alleen Schippers over, maar de 25-jarige Utrechtse wil zichzelf niet in de favorietenrol duwen.

"Er zijn genoeg concurrenten over. Je ziet nu ook andere namen in de top drie verschijnen, zoals Ta Lou. Het wordt echt dus echt niet makkelijk. Maar zo makkelijk de finale halen geeft een heel fijn gevoel.'"

De finale van de 200 meter begint vrijdagavond om 22.50 uur (Nederlandse tijd).