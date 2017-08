Schippers met 'heerlijk gevoel' naar finale 200 meter

"Dit geeft een heerlijk gevoel", zei Schippers na afloop bij de NOS. "Een halve finale is best zwaar, maar daar moet je even doorheen."

Schippers won haar heat op overtuigende wijze in een tijd van 22,49. "De tijd is oké voor dit moment, maar morgen kan het weer een stukje harder."

"Het laatste stuk kon ik energie sparen, want de tijden maken nu toch niet uit," aldus de 25-jarige Utrechtse. "We gaan analyseren wat er nog beter kan, maar het is nu vooral herstellen. Morgen moet het harder."

De Nederlandse vindt zichzelf vrijdag niet de grote favoriete. "Ik ben één van de favorieten. In de finale is iedereen favoriet."

Net als Schippers kwam Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's tot een tijd van 22,49. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (22,50) was één honderdste langzamer en liep daarmee de derde tijd in de halve finale.

Finale

Vrijdagavond om 22.50 uur staat de finale van de 200 meter op het programma. Schippers krijgt daarin niet te maken met olympisch kampioene Elaine Thompson, die niet in actie zal komen. Tori Bowie, die in Londen goud pakte op de 100 meter, onbreekt vanwege een blessure.

Schippers verraste twee jaar geleden bij de WK in Peking met goud op de 200 meter in een verbluffende tijd van 21,63. Ze was toen nog maar net overgestapt van de meerkamp naar de sprint. Het jaar daarop veroverde ze het zilver op de 200 meter bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Op de 100 meter pakte Schippers zondag al een bronzen medaille. Ze komt later deze week ook nog in actie bij de 4x100 meter estafette.