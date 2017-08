Hassan zal verloren medaille op 1500 meter nooit vergeten

"Dat was echt heel zwaar, dat gevoel heb ik nooit gehad. Ik was in een hele goede vorm, maar ik heb een medaille verloren. Dat zal ik nooit vergeten", zei Hassan voor de camera van de NOS. De 24-jarige middellangeafstandsloper was de grote favoriet op de 1500 meter.

Op de 5.000 meter is dat anders. Hassan behoort niet tot de medaillekandidaten, maar bleef wel soeverein overeind in de series. "Ik ben tevreden over mijn race", vertelde Hassan, die in 14.59,34 tweede werd in haar heat.

In de laatste meters kon ze het zich permitteren wat in te houden. "Ik heb krachten kunnen sparen. Dat is belangrijk met het oog op de eindstrijd."

Geen wonderen

Zondagavond is de finale van de 5.000 meter. Hassan benadrukte dat er dan geen wonderen van haar verwacht mogen worden. "Ik was zenuwachtig voor de series omdat ik weinig ervaring heb op de vijf kilometer. Ik train ook veel minder voor deze afstand dan voor de 1500 meter."

"Maar in de toekomst kan deze afstand wel belangrijk voor me worden. Ik loop daarom nu vooral met het oog op de toekomst. Ik moet ervaring opdoen. Dat is het belangrijkste."

De finale van de 5.000 meter begint zondag om 20.35 uur (Nederlandse tijd). Overigens zal Hassan daarin niet de enige Nederlandse zijn die van start gaat. Ook Susan Krumins, die zaterdag knap vijfde werd op de 10.000 meter, plaatste zich.