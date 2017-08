Programma dag 8 WK atletiek: Schippers en Sintnicolaas op medaillejacht

Na haar halve eindstrijd op de 200 meter wilde Schippers zichzelf niet te nadrukkelijk in de favorietenrol drukken, maar op papier is ze dat wel. De Utrechtse maakte in de series en de halve finales een uitstekende indruk en van het olympisch podium van Rio de Janeiro is ze de enige die nog in de race is.

De Jamaicaanse Elaine Thompson (goud in Rio) laat de 200 meter schieten en de Amerikaanse Tori Bowie (brons) is geblesseerd. Mocht Schippers daadwerkelijk goud pakken, dan is dat de derde Nederlandse wereldtitel ooit in de atletiek. Polsstokhoogspringer Rens Blom was de eerste in 2005, gevolgd door het goud van Schippers in 2015.

De series van de 100 meter horden zijn vrijdag oranje gekleurd, want er staan liefst die Nederlandse vrouwen aan de start: Nadine Visser, Sharona Bakker en Eefje Boons. De 22-jarige Visser deed ook al mee aan de meerkamp, waar ze verdienstelijk als zevende eindigde. De vijfde Nederlandse vrouw die vrijdag in actie komt is Sanne Verstegen in de halve finales van de 800 meter.

Douma

Voor Sintnicolaas staan vrijdag de eerste vijf onderdelen van de tienkamp op het programma. De Dordtenaar, die in 2010 zilver pakte op de EK, begint met vertrouwen aan de WK omdat hij in mei met een Nederlands record tweede werd bij de prestigieuze meerkamp in het Oostenrijkse Götzis. In Londen hoopt hij zijn eerste WK-medaille in de wacht te slepen, nadat hij een jaar geleden nog serieus overwoog te stoppen.

De 30-jarige Sintnicolaas is niet de enige Nederlander bij de meerkamp. Ook de 24-jarige Pieter Braun heeft zich geplaatst. Twee jaar geleden werd Braun twaalfde op de WK in Peking. Sintnicolaas zijn beste WK-prestatie zijn vijfde plaatsen in 2011 en 2013.

De derde Nederlandse man die vrijdag in actie komt is Richard Douma in de halve finales van de 1500 meter. Het eerste WK-avontuur van de Noord-Hollander leek donderdag op dramatische wijze te eindigen, omdat hij vlak voor de finish onderuitging in het gedrang. De Nederlandse atletiekunie tekende protest aan, en met succes. De 24-jarige Douma mag vrijdag alsnog hopen op een plek in de finale.

Programma dag 8 (Nederlandse tijd)

18.00 uur: Meerkamp, hoogspringen (Mannen): Eelco Sintnicolaas, Pieter Braun

20.05 uur: Halve finales 100 meter horden (vrouwen): Nadine Visser, Sharona Bakker

20.10 uur: Finale verspringen (vrouwen)

20.35 uur: Halve finales 800 meter (vrouwen): Sanne Verstegen

21.10 uur: Halve finale 1500 meter (mannen): Richard Douma

21.30 uur: Finale kogelslingen (mannen)

21.45 uur: Meerkamp, 400 meter (mannen): Eelco Sintnicolaas, Pieter Braun

22.25 uur: Finale 3000 meter Steeple (vrouwen)

22.50 uur: Finale 200 meter (vrouwen): Dafne Schippers