Coach Reider vindt dat Schippers op schema ligt voor succesvol WK

"Goud op de 100 meter was perfect geweest, maar ons doel deze WK is twee medailles. We hebben er nu één", aldus Reider donderdag in Londen.

Schippers moest in de eindstrijd van de 100 meter de Amerikaanse Tori Bowie (10,85) en de Ivoriaanse Marie-Josee Ta Lou (10,86) voor zich dulden. De 25-jarige Nederlandse finishte in 10,96 en dat was minder snel dan bij haar zilveren WK-race twee jaar geleden in Peking (10,81).

"Maar tijden zijn op grote toernooien niet relevant", zegt Reider. "Het gaat om medailles. Bovendien was haar race in de series van de 200 meter dinsdag goed. Ze laat zien dat ze in vorm is."

Spierkracht

Anders dan op de 100 meter zal Schippers vrijdag in de eindstrijd van de 200 meter de grote favoriet zijn. Olympisch kampioen Elaine Thompson laat de 200 meter schieten en Bowie ontbreekt door een blessure. Schippers is daardoor de enige van het podium van de Spelen van Rio de Janeiro die nog in de race is.

"Ja, je mag zeggen dat Dafne de absolute favoriet is", beaamt Reider. "Maar we rekenen ons niet rijk. Het wordt niet makkelijk en zien iedere finaliste als een bedreiging. Of Dafne de druk voelt? Grote atleten leggen zichzelf druk op. Dat maakt een atleet goed."

Verschil met de olympische 200 meterrace, waar Schippers zilver pakte, is niet alleen het afzeggen van Thompson en Bowie. Schippers is onder Reider, die na Rio haar vaste coach werd, fysiek sterker geworden.

"Hoe sterker je bent, hoe harder je voeten de grond raken en hoe sneller je gaat", legt Reider uit. "Daarom was het belangrijk voor Dafne om sterker te worden. Maar we zijn er nog niet. Zowel fysiek als technisch kan Dafne nog stappen zetten. Ze zit nog niet aan haar limiet."

De finale van de 200 meter begint vrijdag om 22.50 (Nederlandse tijd). Schippers moet donderdagavond nog wel de halve finales doorkomen, maar dat is op papier geen probleem.