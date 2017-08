Zwemcoach Wouda vooral blij voor Kromowidjojo zelf dat ze niet stopt

"Het is absoluut een heel fijn bericht", was de eerste reactie van de hoofdcoach van de Nederlandse zwembond bij de persconferentie in Eindhoven waarop Kromowidjo het nieuws zelf bekendmaakte.

"Het komt niet helemaal onverwacht. Voor het Nederlandse zwemmen is dit heel mooi. Maar ik ben vooral blij voor Ranomi zelf. Ze bedrijft haar sport nog altijd met zoveel passie."

Kromowidjojo, die deze maand 27 jaar wordt, twijfelde sinds de teleurstellend verlopen Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro openlijk over haar toekomst. Kort voor de WK in Boedapest van vorige maand besloot ze toch om nog drie jaar verder te gaan met zwemmen, zo vertelde ze donderdag.

De Groningse veroverde op de Spelen van 2008 in Peking als 17-jarige goud bij de 4x100 meter vrije slag estafette. Vier jaar later won ze in Londen individueel goud op de 50 en 100 meter vrije slag. Met de estafetteploeg pakte ze bovendien zilver.

World Cup

Wouda keek in Eindhoven ook terug op de WK in Boedapest, waar zijn equipe zich weer enigszins oprichtte na de desastreus verlopen Spelen in Rio.

In de Hongaarse hoofdstad was Kromowidjojo betrokken bij de volledige Nederlandse medailleoogst met driemaal zilver en één keer brons. Twee van die medailles haalde ze op de estafette binnen.

"We hebben een mooi WK gedraaid", vond Wouda. "Een hoop nieuwe talenten die mee zijn gegaan hebben aardige tijden gezwommen."

De oefenmeester hoopt dat de Nederlandse talenten zich op de komende World Cup kortebaan in Eindhoven kunnen laten gelden. "Op de World Cups benutten ze dit jaar de kansen die ze krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat ze hun best gaan doen om dat ook in Eindhoven te laten zien."

"Dat is ook nodig, want ze moeten naar de wereldtop toe. Dit is een geweldig podium. Er wordt hier in Eindhoven een geweldige show neergezet, dus ze zullen zeker geïnspireerd zijn om mooie tijden te zwemmen."

De wereldbekerwedstrijden in Eindhoven zijn op vrijdag en zaterdag.