Kromowidjojo gaat door met zwemmen tot Spelen 2020 in Tokio

De laatste maanden was er onduidelijkheid over de toekomst van Kromowidjojo, die deze maand 27 jaar wordt. Ze zei eerder kort na de WK in Boedapest uitsluitsel te zullen geven.

Op dat toernooi presteerde 'Kromo' vorige maand erg sterk. Ze veroverde vier medailles: zilver op de 50 vrij, 50 vlinder en 4x100 vrij met de gemengde estafetteploeg en brons met de estafettezwemsters op de 4x100 vrij.

"De resultaten op de WK zijn niet leidend geweest", vertelde ze desondanks op de persconferentie. "Al voor de WK had ik voor mezelf besloten dat ik nog niet wilde stoppen."

Leuk genoeg

Kromowidjojo twijfelde na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van vorig jaar over haar toekomst. "Na Rio heb ik een periode de tijd genomen om eerlijk naar mezelf te zijn. Ik heb me afgevraagd of ik het zwemmen leuk genoeg vind om alles drieënhalf jaar voor opzij te zetten", zegt Kromowidjojo tegen NUsport.

Uiteindelijk besloot ze dat de komende jaren opnieuw in het teken van topsport zullen staan. "Ik heb nog steeds plezier in het zwemmen. Ik vind het nog te leuk om te stoppen en ben nog niet klaar. Ik denk dat ik nog sneller kan."

Het viel Kromowidjojo ook zelf op dat haar toekomst de voorbije tijd het gesprek van de dag was in de zwemwereld. En dat zat haar niet altijd even lekker.

"Ik kreeg de afgelopen weken ontzettend vaak de vraag wat ik zou gaan doen. Ik merkte dat te veel mensen er naar vroegen, iedereen wilde het weten. Ik heb de regie van mijn leven graag in eigen handen. Daarom wilde ik het tijdens een persconferentie zelf vertellen."

Wereldrecord

Kromowidjojo won in 2012 op de Spelen van Londen goud op de 50 meter en 100 meter vrije slag. Vier jaar eerder in Peking werd ze voor het eerst olympisch kampioen als lid van de estafetteploeg van de 4x100 meter vrije slag. De Groningse veroverde drie wereld- en vier Europese titels op de lange baan.

Maandag bevestigde Kromowidjojo nog haar goede vorm door tijdens de World Cup kortebaan in Berlijn op de 50 meter vrije slag als eerste vrouw onder de 23 seconden te duiken (22,93). Daarmee verbeterde ze het wereldrecord van Sarah Sjöström (23,10) ruim.

Kromowidjojo neemt vrijdag en zaterdag deel aan de World Cup kortebaan in Eindhoven. "Morgen en overmorgen ga ik keihard zwemmen. Daarna ga ik vakantie vieren."

"De tribunes zullen Oranje kleuren. Dat is altijd een reden om nog harder te zwemmen. Ik verwacht goede tijden in Eindhoven."