Makwala sprint knap naar finaleplek op 200 meter bij WK in Londen

Makwala kwam in zijn halve finale iets later over de streep dan de Amerikaan Isiah Young (20,12), maar zijn tweede plek was genoeg voor rechtsreekse plaatsing voor de eindstrijd.

Eerder op woensdagavond plaatste Makwala zich nog via een individuele race voor de halve finale. Daar kreeg hij toestemming voor van atletiekbond IAAF nadat hij in eerste instantie was uitgesloten voor de series op de 200 meter wegens een besmettelijk virus.

Makwala voelde zich zelf goed genoeg om te starten maandag, maar de IAAF verbood hem mee te doen. De sprinter hoopte dinsdag wel aan de start te staan van de finale op de 400 meter, maar Makwala werd tot zijn eigen ontsteltenis geweigerd bij het Olympic Stadium.

Hij werd voor 48 uur in quarantaine geplaatst en mocht zich pas woensdagmiddag weer vrij bewegen. Makwala dwong uiteindelijk bij de IAAF af dat hij een nieuwe kans kreeg op de 200 meter en greep die mogelijkheid met beide handen aan.

Van Niekerk

Wayde van Niekerk prolongeerde dinsdag nog zijn wereldtitel op de 400 meter, maar kon in de halve finale van de 200 meter niet overtuigen.

De Zuid-Afrikaan werd derde in zijn heat, maar zijn tijd was wel goed genoeg voor een plek in de eindstrijd. Van Niekerk hoopt ook op de 200 meter mee te doen om het goud.

Jereem Richards noteerde de tweede tijd op basis van de drie heats in de halve finales. De sprinter uit Trinidad en Tobago kwam net als Makwala in 20,14 over de streep.

De finale op de 200 meter wordt donderdagavond om 22.50 uur afgewerkt in het Olympic Stadium.

400 meter

De 400 meter bij de vrouwen werd verrassend gewonnen door Phyllis Francis. Het goud leek in eerste instantie te gaan naar Shaunae Miller-Uibo, maar de atlete uit Bahrein leek kramp te krijgen en zakte in de laatste meters terug naar de vierde plek.

Francis kwam uiteindelijk in 49,92 over de streep en troefde daarmee Salwa Eid Naser (zilver) en favoriete Allyson Felix (brons) af.

De 400 meter horden bij de mannen werd verrassend geworden door Karsten Warholm. De Noor hield Yasmani Copello uit Turkije en de Amerikaan Kerron Clement achter zich.