'Afgeschreven' Sintnicolaas denkt na jaren van tegenslag weer aan WK-medaille

"Ik zou gek zijn als ik zeg dat ik geen medaille kan winnen. Het moet allemaal op zijn plaats vallen, maar ik reken mezelf zeker tot de medaillekandidaten", aldus Sintnicolaas, wiens beste prestatie op een WK vijfde plaatsen zijn in 2011 en 2013.

De Dordtenaar benadrukt wel dat het meerkampveld in de breedte sterk is. "Er zijn een stuk of zes mannen die een medaille kunnen pakken, met outsiders erbij misschien wel acht. En daar ben ik er dus een van."

Het vertrouwen is groot bij de 30-jarige Sintnicolaas, niet in de laatste plaats door zijn optreden eind mei bij de prestigieuze meerkamp is het Oostenrijkse Götzis. Tussen de complete wereldtop werd hij daar tweede door zijn eigen Nederlands record aan te scherpen tot 8.591.

"Die tweede plaats was voor mezelf de bevestiging dat ik het nog kan. En tevens een grote middelvinger naar alle mensen die me hebben afgeschreven. En ja, als je tweede wordt in Götzis dan ben je gelijk een medaillekandidaat voor Londen."

Plezier kwijt

In datzelfde Götzis begon twee jaar eerder alle ellende. Bij het hordenlopen stuiterde een van de horden in de baan van Sintnicolaas, die ten val kwam. De nummer twee van de EK van 2010 maakte de tienkamp wel af, maar de val had grote fysieke gevolgen. "Alle blessures die ik daarna kreeg waren te herleiden naar die val", stelt Sintnicolaas.

Nadat hij vorig jaar op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro zijn meerkamp door blessureleed moest staken, leek de loopbaan van Sintnicolaas zelfs voorbij. Vier maanden lang zag hij geen atletiekbaan. Hij liep in het bos, deed krachttraining en ging op vakantie.

"Ik was het plezier in mijn sport kwijt", kijkt hij terug. "Daarom was het voornaamste doel toen ik toch doorging om dat plezier terug te vinden. En ik wilde laten zien dat ik nog steeds een meerkamp kan afmaken. Dat is gelukt en zelfs beter dan ik had gedacht. Als iemand me begin 2017 had verteld dat ik me met een nationaal record zou plaatsen voor de WK dan had ik hem voor gek verklaard."

Rigoureus besluit

Sintnicolaas nam daarvoor wel een rigoureus besluit. Na tien jaar brak hij met zijn coach Vince de Lange en ging na Rio alleen verder. "Het bevalt goed zonder coach en de resultaten zijn dus ook goed. Maar het voelt ook dubbel omdat ik veel aan Vince te danken heb."

De meerkamper zegt zonder coach niet heel anders te trainen dan hij vroeger onder De Lange deed. "Soms doe ik wat alternatieve oefeningen. Ik fiets meer, al is dat ook om het lichaam minder te belasten. Ik moet heel blijven."

"Maar doordat ik als tienkamper ben opgeleid en opgevoed door Vince, stap ik niet meer van die werkwijze af. Na mijn nationale record in Götzis heb ik Vince daarom gezegd dat ook hij credits verdient. Wat ik daar heb laten zien is voor een groot deel het gevolg van de samenwerking met Vince. En dat zal ook zo zijn als ik succes heb op de WK."

Braun

De tienkamp met Sintnicolaas begint vrijdag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) met de 100 meter. Ook verspringen, kogelstoten, hoogspringen en de 400 meter zijn op vrijdag. Zaterdag zijn de laatste vijf onderdelen: 110 meter horden, discuswerpen, polsstokhoogspringen, speerwerpen en de 1500 meter.

Naast Sintnicolaas doet er met Pieter Braun nog een Nederlander mee.