Makwala plaatst zich via individuele race alsnog voor halve finales 200 meter

De 30-jarige atleet uit Botswana, die eerder vanwege een besmettelijk virus werd uitgesloten van deelname aan de series, mocht van atletiekbond IAAF ter compensatie een individuele 200 meter lopen en noteerde daarin een tijd van 20,20.

Makwala moest 20,53 of sneller lopen in het Olympic Stadium om zich te kwalificeren voor de halve finales. Zijn tijd was dan ook net genoeg voor een plek in de halve eindstrijd, die woensdagavond om 21.55 uur begint.

Makwala liep op 14 juli in Madrid een tijd van 19,77, waarmee hij de seizoensranglijst op de 200 meter aanvoert. Wayde van Niekerk staat tweede met 19,84.

Virus

Makwala mocht maandag van de IAAF niet meedoen aan de series van de 200 meter, omdat hij in zijn hotel een besmettelijk virus had opgelopen.

De soap rond Makwala bereikte dinsdag een hoogtepunt toen de medaillekandidaat bij het stadion in Londen werd geweigerd en daardoor niet mocht starten in de finale van de 400 meter, die uiteindelijk gewonnen werd door Van Niekerk.

Quarantaine

Volgens de IAAF was de Afrikaan maandag onderzocht bij de warming-upbaan naast het Olympic Stadium.Toen bleek dat hij een besmettelijk virus had, werd hij voor 48 uur in quarantaine geplaatst. Vanaf woensdagmiddag 15.00 uur mocht hij zich weer vrij bewegen.

Makwala onderging vervolgens een nieuw medisch onderzoek, waarna hij fit is verklaard om woensdagavond te racen. Makwala was zelf zeer boos dat hij niet mocht starten in de 400 meter-finale. Volgens hem was hij nooit onderzocht.