Parijs 2024 staat open voor toevoegen eSports aan olympisch programma

"We moeten er wel naar kijken, want we kunnen niet zeggen: 'het hoort niet bij de Spelen", aldus co-president Tony Estanguet van Parijs 2024 in gesprek met persbureau AP. "De jeugd is geïnteresseerd in eSports, dus laten we erover nadenken en met hen erover praten."

"Ik wil niet direct 'nee' zeggen tegen eSports. Ik denk dat het interessant is om hierover in gesprek te gaan met het IOC en de eSports-familie om beter te begrijpen waarom het zo'n succes is."

Vorig jaar draaiden videogamecompetities wereldwijd een omzet van zo'n 440 miljoen euro. De verwachting is dat dit in 2020 gestegen is naar meer dan een miljard euro. Bovendien hebben ruim 300 miljoen mensen vorig jaar gekeken naar eSports-wedstrijden.

Mede door die grote populariteit heeft de organisatie van de Asian Games, de Aziatische versie van de Olympische Spelen, besloten om eSports toe te voegen aan zijn programma voor de editie van 2022.

"Het IOC heeft de laatste stem of eSports olympisch wordt", zegt Estanguet. "Maar we gaan er in ieder geval met elkaar over discussiëren."

Congres

Parijs is officieel nog niet aangewezen als organisator van de Olympische Spelen van 2024, maar die stemming is naar verwachting alleen nog een formaliteit bij een IOC-congres in september in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Het programma van de Spelen van 2024 zal pas na de komende Zomerspelen van 2020 in Tokio definitief worden vastgesteld.

Het IOC bepaalde vorig jaar dat gaststeden zelf ook sporten mogen aandragen voor het olympische programma. Zo koos Tokio voor het toevoegen van honk- en softbal.

In de Japanse hoofdstad zullen de sporten golfsurfen, skateboarden, karate en sportklimmen debuteren op de Spelen. Het IOC hoopt met deze sporten vooral een jonger publiek te interesseren.