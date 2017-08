Nederlandse hockeyploegen simpel langs Duitsland in aanloop naar EK

De hockeyers gingen halverwege al met 2-0 aan de leiding dankzij doelpunten van Bob de Voogd (strafcorner) en Robbert Kemperman. In het derde kwart vergrootten Thierry Brinkman en Bjorn Kellerman de marge naar vier.

De Duitsers deden nog wel wat terug, maar Kemperman tekende in het laatste kwart met zijn tweede treffer voor 5-1 en aanvoerder Billy Bakker bepaalde de eindstand met twee goals op een overtuigende 7-1.

De equipe van Caldas was tijdens het toernooi in Spanje ook al te sterk voor Engeland (9-1), terwijl het duel met Spanje eindigde in een 2-2 gelijkspel.

De twee zeges en de remise waren voor Nederland genoeg om het toernooi in het Spaanse Terrassa te winnen.

Hockeysters

Eerder op woensdag waren de hockeysters ook al te sterk voor Duitsland. Caia van Maasakker en Lidewij Welten maakten het verschil voor Oranje (2-0).

Van Maasakker scoorde in het derde kwart uit een strafcorner, vlak nadat ze een strafbal had gemist. Aan het begin van het laatste kwart schoot Welten raak na een knappe rush.

Nederland opende het vierlandentoernooi met een zege op België (3-0) en was vervolgens ook te sterk voor Spanje (4-0). De ploeg van bondscoach Alyson Annan oogt goed in vorm voor het EK in eigen land, dat op vrijdag 18 augustus begint.

Oranje stuit in de eerste twee duels in de groepsfase ook op Spanje en België. Tsjechië is de derde en laatste tegenstander in de poule.