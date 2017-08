'Oude' Mayweather stelt dat McGregor favoriet is voor titanenduel

"McGregor is veel jonger dan ik", zegt de 40-jarige Amerikaan woensdag tegen ESPN over de 29-jarige Ier. "Hij is langer en heeft een grotere reach. Alles bij elkaar is hij op papier in het voordeel."

Mayweather ging in september 2015 met pensioen maar liet zich verleiden tot een terugkeer nadat McGregor hem uitdaagde. Beide vechters gaan mogelijk meer dan 100 miljoen euro verdienen met het gevecht.

"Ik ben niet dezelfde vechter als twee jaar geleden en ook niet dezelfde als vijf jaar geleden", zegt Mayweather die alle 49 gevechten in zijn loopbaan omzette in winst. "Ik ben niet meer zo goed als ik gewend was te zijn."

Knock-out

In 2011 wist Mayweather voor het laatst een gevecht op knock-out te beslissen. Een teken aan de wand dat zijn kracht in de laatste jaren is afgenomen.

"Tijdens mijn carrière was ik gewend om negentig procent van de duels op knock-out te winnen. Maar dat heb ik uiteindelijk niet vast kunnen houden. Mijn lange carrière heeft zijn tol geëist."

Mayweather wil de toeschouwers niet teleurstellen. "Het mag geen defensief gevecht worden, dat ben ik het publiek verschuldigd na het gevecht met Manny Pacquiao. Daar was ik niet tevreden over", zegt 'Money' over het weinig spectaculaire duel met de Filippijn dat vooraf was aangekondigd als 'het gevecht van de eeuw'. "Met dit gevecht zal men wel tevreden zijn."

Mayweather en McGregor stappen op 26 augustus in de ring in het T-Mobile Arena in Las Vegas.