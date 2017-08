Boze Makwala volgens IAAF wel degelijk medisch getest

Makwala zei dinsdag nog boos dat hij nooit onderzocht is en begreep niet waarom hij niet mocht starten op het onderdeel waar hij medaillekandidaat was. De 400 meter werd dinsdagavond gewonnen door Wayde van Niekerk uit Zuid-Afrika.

In de verklaring meldt de IAAF dat Makwala maandag onderzocht is bij de warming-upbaan naast het Olympic Stadium. Toen bleek dat hij een besmettelijk virus heeft, werd de 30-jarige atleet uit Botswana voor 48 uur in quarantaine geplaatst. Pas woensdagmiddag mag hij zich weer vrij bewegen.

Makwala probeerde desondanks dinsdag het stadion binnen te komen voor de finale van de 400 meter, maar werd door de beveiliging tegengehouden.

Talent

"We betreuren het dat Isaac Makwala zijn harde werk en talent niet heeft kunnen tonen in de finale, maar we moeten ook aan de gezondheid van de overige atleten denken", schrijft de IAAF.

Een dertigtal atleten dat verbleef in het Tower Hotel in Londen is besmet met het virus. De Nederlandse ploeg heeft onderdak in een ander hotel, waar geen problemen zijn.