Euforische Boekelman gaat 'ultiem genieten' in WK-finale kogelstoten

"Ik ben zo blij. Ongelooflijk, ik sta in de finale van een WK", jubelde Boekelman voor de camera van NUsport.

De 28-jarige atlete maakte het wel spannend in de kwalificatie. Haar eerste twee pogingen waren niet goed genoeg, waarna ze in haar derde en laatste poging tot 17,88 meter kwam en dat bleek voldoende voor een van de twaalf finaleplekken. Boekelman ging als negende door.

"Als ik eraan terugdenk dan zeg ik: waarom heb ik het mezelf zo moeilijk gemaakt? Ik moest echt knokken bij die laatste stoot. Het was zenuwslopend. Ik wist niet precies wat de stand was, maar ik wist wel dat bij vorige WK’s ongeveer 17,75 meter nodig was voor een finaleplaats."

Boekelman stootte vervolgens 17,88. "Op het moment dat de kogel weg was, voelde ik al dat het beter was dan bij de eerste twee pogingen. Ik was en ben dolblij."

Persoonlijk record

De finaleplaats van Boekelman lijkt geen toeval. Ze is in vorm, getuige ook de aanscherping van haar persoonlijk record twee weken geleden tot 18,66. "Ik ben bezig aan een supergoed seizoen", beseft Boekelman, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro niet door de kwalificatie kwam.

"In de finale ga ik weer knallen, een plek in de top acht is het doel. En ik ga ultiem genieten. Het stadion zit helemaal vol hier en doe gewoon net of ze iedere keer voor mij juichen."

De finale van het kogelstoten voor vrouwen begint woensdag om 21.45 uur (Nederlandse tijd).