Van Niekerk prolongeert titel op 400 meter bij WK atletiek

Van Niekerk was ruim sneller dan nummer twee Steven Gardiner van de Bahama's (44,41). Het brons ging naar Abdelah Haroun uit Qatar, die een tijd van 44,48 liep.

Van Niekerk liep vorig jaar bij de Olympische Spelen het zeventien jaar oude wereldrecord van Michael Johnson uit de boeken. Hij finishte toen in 43,03.

Mede door de weersomstandigheden in het Olympisch Stadion in Londen kwam Van Niekerk nu niet in de buurt van die tijd.

Makwala

In de finale ontbrak de Botswaan Isaac Makwala. De grote concurrent van Van Niekerk mocht niet starten van de internationale atletiekfederatie IAAF.

Hij was maandag ziek geworden en bleek een besmettelijk virus bij zich te dragen. De atleet was het er niet mee eens en deed verwoede pogingen alsnog aan de start te komen, maar de IAAF was onverbiddelijk.

Kort voor de WK bestempelde de afzwaaiende Usain Bolt, die zelf na dit WK afscheid neemt van de sport, Van Niekerk als de nieuwe grote ster van de atletiek.

Van Niekerk doet op deze WK ook een poging de wereldtitel te veroveren op de 200 meter.

800 meter

Pierre-Ambroise Bosse pakte verrassend het goud op de 800 meter. De Fransman versloeg in een tijd van 1.44,67 de Pool Adam Kszczot (tweede) en de Keniaan Kipyegon Bett (derde).

Nijel Amos uit Botswana was vooraf de grote favoriet, maar kwam in de slotfase tekort en moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats.

De wereldtitel bij het polstookhoogspringen ging naar Sam Kendricks. De Amerikaan ging over een hoogte van 5,95 meter en daar slaagde verder niemand in.

De Pool Piotr Lisek en de Fransman Renaud Lavillenie kwamen niet verder dan 5,89 meter. Lisek had daarvoor minder pogingen nodig, waardoor hij het zilver pakte en Lavillenie genoegen moest nemen met brons.

De 3000 meter steeple chase werd een prooi voor de Keniaan Conseslus Kipruto. Hij bleef de Marokkaan Soufiane Elbakkali net voor. De Amerikaan Evan Jager veroverde de bronzen medaille.

Barbora Spotakova werd voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioen bij het speerwerpen. De 36-jarige Tsjechische was tien jaar na haar vorige wereldtitel de beste met een worp van 66,76 meter. Li Lingwe uit China en de Kroatische Sara Kolak werden respectievelijk tweede en derde.