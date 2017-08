Schippers voelt zich na 'superlange nacht' fris op 200 meter

"Mijn lichaam voelt weer goed", zei Schippers, die haar serie won in een tijd van 22,63. "Ik heb ontspannen kunnen lopen en flink wat energie gespaard voor de halve finale en de finale. Lekker dat dat kon."

Belangrijk voor de 25-jarige Schippers, die titelverdedigster is op de 200 meter, was dat ze een goede nachtrust had in de aanloop naar haar eerste 200 meter in het Olympic Stadium in Londen. Na de 100 meter was dat heel anders.

"Na die race sliep ik niet goed. Dat is eigenlijk altijd zo omdat er dan veel energie in mijn lichaam zit. Ik wilde wel rusten, maar dat ging niet."

Brein

De Nederlandse lag zondagavond bovendien pas heel laat in bed. "Rond kwart over één 's nachts was ik pas klaar met de dopingcontrole. Daarna moest ik nog eten en dus lag ik al met al pas om een uur of drie in mijn bed. En toen duurde het nog even voordat mijn brein uit was."

Vanwege de slechte nacht deed Schippers het maandag rustig aan. "Ik heb gisteren bijna niets gedaan en daarna een superlange nacht gehad. Daardoor ben ik helemaal hersteld. Ik kijk uit naar de halve finales."

De halve finales staan donderdagavond op het programma. Vrijdagavond om 22.50 uur (Nederlandse tijd) is de finale en dan hoopt Schippers haar wereldtitel te prolongeren.